43歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚，超嚴苛減重菜單公開

▲Melody泳裝照讓人驚豔。（圖／翻攝自FB/時尚媽咪Melody，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

43歲殷悅（Melody）現正在美國與家人歡聚度假，今晚更罕見在臉書Po上超辣泳裝照，白皙肌膚加上修長美腿，狀態好比少女，引來不少網友狂讚：「也太正」、「身材太完美了」、「不科學的身材」、「能把這個顏色穿的那麼美，真是不簡單」！

Melody的凍齡好狀態已不是新聞，但身為雙寶媽的她罕見秀出泳裝照，還是美的讓人臉紅心跳，她的好身材除了維持運動習慣外，飲食控管也很嚴苛，她曾說自己不屬於臨時抱佛腳型，長年執行三餐照吃、飲食乾淨的原則，晚餐相對吃的較少來維持。

▲Melody有一雙逆天長腿。

飲食盡量清淡，菜和肉喜歡原味，最好不加鹽，每天喝水量充足，也不碰含糖飲料，若是最近較為放縱，就會再調整三餐的比例，早餐就是一片全麥麵包加蛋和酪梨、午餐就是水煮青菜和水煮肉，晚餐則以海鮮、白肉為主，若要更積極減重，早餐會省略澱粉不吃。

她也分享會暴飲暴食其實都是因為壓力或是生活失衡造成，追求突破、挑戰和成就感雖然很有動力，但不能真的帶給你快樂或滿足，因為永遠追不完，學會放下不等於放棄或懶散，而是善待自己、愛自己，你才會發現越簡單其實越幸福。