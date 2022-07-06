GIVENCHY突發「101忠狗」系列！　大麥町躍上手袋、衣服可愛炸裂

記者王則絲／台北報導

GIVENCHY（紀梵希）在5月時無預警發佈了迪士尼聯名系列，並放話將會有更多角色加入，絲毫不拖拉地，GIVENCHY於近日宣布兌現承諾，推出以《101忠狗》（101 Dalmatians）為主角的膠囊系列，讓大麥町躍上服裝以及配件，其中大麥町犬花紋的手袋更是可愛炸裂！

▲GIVENCHY推出《101忠狗》聯名系列。（圖／品牌提供）



創意總監 Matthew M. Williams 在上回與迪士尼的聯名系列中，僅以黑色剪影設計的白T恤呈現，許多粉絲都表示不夠誠意，而這次的聯名續作便搬出了大絕招，以懷舊的《101忠狗》為主題打造膠囊系列，涵蓋T恤、衛衣、洋裝、小皮件、鞋款、手袋⋯⋯等單品。

▲將GIVENCHY品牌元素與大麥町巧妙融合。（圖／品牌提供）



系列中可以看到大麥町直接躍上服裝，且牠們還戴著GIVENCHY的鎖頭項圈，或者是圍繞在GIVENCHY的LOGO上，小巧思設計十分可愛，且可以輕鬆搭成情侶裝，設計上以簡約的黑白色為主、嫩粉色穿插為輔，其中手袋系列則是運用了大麥町的毛色花紋，變得超級時髦，簡直讓人太心動了。

▲大麥町毛色圖案的經典手袋。（圖／翻攝自官網）

除此之外，GIVENCHY這回特別製作了動畫廣告，讓大麥町狗狗們悠晃在巴黎街頭，並坐在GIVENCHY的櫥窗前欣賞，畫面十分療癒，但彩蛋在後頭，超模凱特摩絲（Kate Moss）與創意總監 Matthew M. Williams 竟也化身成卡通的模樣現身，令粉絲們眼前一亮。

喜歡卡通從來就不是小朋友的專利，即便長大成人了，小時候喜歡的卡通依然佔據心中重要的位置。除了迪士尼經典動畫之外，日本的許多卡通也可說能與之平起平坐，像是《美少女戰士》便是多年不退燒的經典卡通，成為品牌的聯名對象，近期才與3C配件品牌CASETiFY、UNIQLO聯名，現在JIMMY CHOO也推出了《美少女戰士》限量水晶靴，以慶祝漫畫誕生30週年。

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