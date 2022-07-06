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別再誤會它！營養師曝：「這款水果」肉多汁甜，熱量比火龍果還低

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▲▼夏季必吃！營養師曝：「這水果」香甜熱量低 。（圖／Unsplash）

▲夏季水果好吃，但是必須適量攝取。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

炎炎夏日就想要吃水果，夏季盛產的荔枝、芒果、西瓜都讓人口水直流，營養師余朱青也提醒，水果固然好吃，但是糖份需多留意，以免攝取過多熱量而不自知，她也提醒大家水果越甜，熱量不一定越高，要如何正確吃，現在教會你。

▲▼夏季必吃！營養師曝：「這水果」香甜熱量低 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

夏季盛產的百香果，每100公克有64大卡，碳水化合物有11.2公克，膳食纖維有5.3公克，營養師余朱青建議，挑選時可以找外皮顏色深的更好吃，加在生菜上做為沙拉醬也很清爽美味。

減脂必吃的火龍果，每100公克僅50大卡，碳水化合物有12.3公克，膳食纖維有1.3公克，內含花青素、鈣磷鐵等礦物質、及高量水溶性膳食纖維。營養價值高。

香甜的荔枝每100公克有68大卡，碳水化合物有17.3公克，膳食纖維有0.8公克，以水果來說熱量不低，吃的時候必須注意份量。

芒果若以愛文芒果來說，每100公克有42大卡，碳水化合物有11公克，膳食纖維有0.9公克，熱量比想像來的低。

▲▼夏季必吃！營養師曝：「這水果」香甜熱量低 。（圖／Unsplash）

▲西瓜是夏日的好選擇。

夏季一定要吃的西瓜，香甜多汁 ，水分含量佔西瓜整體約94%，不含脂肪和膽固醇，消暑解渴紅色西瓜平均每100公克，33大卡。碳水化合物有8公克，膳食纖維有0.3公克，更含有許多人體所需的營養素。許多人會認為西瓜甜，熱量一定很高，殊不知竟比火龍果還來的低。

營養師提醒，越甜的水果，熱量不一定越高，很多人為了想減脂，更會找不甜的水果來吃，她舉例一片很甜的芭樂，和一片不甜的芭樂相比，熱量其實不會差太多，甜不甜只是吃進嘴裡的感覺，和熱量不一定成正比，最主要還是攝取的份量，建議一般健康的人，每天2-4份水果，一份約為一般飯碗8分滿為佳。如果是有在控制體重或糖尿病的朋友，就要更加控制份量及選擇水果

關鍵字：

水果, 夏季盛產

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