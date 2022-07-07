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與愛情相比更重視友情的3大星座！Top 1愛自由，最怕被戀愛綁架

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▲▼ 與愛情相比，更重視友情的3大星座 。（圖／翻攝IG）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝自IG@tvn_drama

有些人常被吐槽「重色輕友」，一談起戀愛就忘了朋友，甚至為愛與朋友決裂；但有些人則是相反，對「重友輕色」的他們來說，友情更重要，甚至在面臨友情和愛情抉擇時，大多都會選擇朋友那一方。像是以下3大星座就是代表，尤其Top 1寧可自由地跟朋友玩耍，也不想被戀愛綁架。

▲▼ 與愛情相比，更重視友情的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 3：天秤座

天秤座的天秤是用來計算和衡量的，尤其在人際關係上，他們會覺得拿珍貴的友情賭一份不一定屬於自己的愛情，很不划算。對天秤來說，朋友是長長久久的，而愛情還不知道有沒有結果，如果兩邊都落空，損失太大，與其這樣，不如選擇顧好友誼更實在。

▲▼ 與愛情相比，更重視友情的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 2：金牛座

金牛座本身的朋友並不多，所以友情對他們來說難能可貴，因此若遇到友情和愛情相衝突的情況，他們大多會選擇不動聲色地退出，但也有可能是不動聲色地搶過來，重點是「不動聲色」，因為金牛座不喜歡太戲劇性的生活，也不想在檯面上破壞。要讓金牛願意選擇愛情，那需要他們很愛對方才行，但要讓金牛很愛也不容易，因為他們一旦看得太透，就會覺得他人都是可有可無的。

▲▼ 與愛情相比，更重視友情的3大星座 。（圖／翻攝IG）

Top 1：射手座

對天性愛自由、愛玩樂的射手座來說，愛情不是非誰不可，相較之下，友情長存更為重要。尤其有些愛情會讓射手害怕，比如會想在感情關係裡抓住他們、佔有慾太強或控制欲太強的，都會讓他們感到恐懼，有句話說「生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」，堪稱是射手的最佳寫照，射手座寧可自由地跟朋友們玩耍，也不要被戀愛綁架。

►包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 愛情, 感情, 戀愛, 友情, 重友輕色, 射手, 金牛, 天秤

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