凱特王子妃看溫網表情包出爐　見失誤球顧不得優雅張嘴惋惜

▲凱特王子妃戴著約4500元的In2 design巴洛克珠耳環，面對精彩好球露出燦爛笑容。（圖／路透社）

記者陳雅韻／綜合報導

網球年度盛事溫布頓錦標賽熱烈進行中，尋求4連霸的前世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），昨在男單8強對上世界排名第13、義大利年僅20歲的席納爾（Jannik Sinner），先連丟兩盤後再連追三盤逆轉勝，晉級四強，看得場邊觀眾緊張不已，包括英國王室忠實的網球迷—凱特王子妃，身穿藍色白點波卡裝的她首度亮相本屆溫網，向來優雅的她面對激烈比賽，不時露出驚訝、失望又開心的豐富表情。

▲凱特穿約56,000元的Alessandra Rich波卡圓點洋裝，拎Mulberry白色手提包。（圖／路透社）

今年是溫布頓網球賽百周年，日前已於中央廣場舉辦慶祝活動，威廉王子夫婦則是昨天才首度於本屆溫網露面，愛打網球的凱特王子妃再度成為場邊「嬌」點，身為圓點控的她再度穿上愛牌Alessandra Rich要價約56,000元的藍底白點波卡洋裝，搭配英國品牌Mulberry白色手提包，並戴上巴洛克珠耳環，模樣俏麗。

▲威廉王子夫婦一同欣賞喬科維奇對上席納爾的五盤大戰，不時露出惋惜的表情。（圖／路透社）



凱特看球賽的表情變化也被鏡頭一一捕捉，面對精彩好球時她盡情開懷大笑、開心鼓掌，而見到失誤求時又張嘴顯露惋惜之情，而遇到關鍵時刻則抿嘴，完全藏不住緊張心情。

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