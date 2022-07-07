上班的「第一個小時」很重要！　做2件事就能提升整天效率

▲善用上班的第一個小時，氣氛會感染到整天的工作氛圍。（圖／pexels、unsplash）



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很多人喜歡用上班第一個小時進行「甦醒」的動作，像是吃早餐、上廁所、醞釀工作的情緒、嘗試找回專注力、喝杯茶或咖啡放鬆一下，但其實就心裡層面而言，「開始上班的第一個小時」是很重要的，它幾乎定調整天工作的氣氛，意思是當你在第一個鐘頭就覺得倦怠，很容易就倦怠一整天。

如果你總覺得上午的時間過得特別快，有可能就是沒有好好利用頭一個小時的工作者，如果你是進辦公室上班，就該在通勤過程中進行醒腦，不要將愛睏、想再睡回籠覺的心情帶進公司，不是「進公司再處理它」，而是在車內、捷運、公車上就該處理這些情緒，才不會整天都效率低落，導致要加班然後變成輪迴。

想要善用第一個小時，可建議做2件事，首先要思考未來幾天的工作，並制定大略的工作計畫，將重點放在目前正進行的中短期目標，先確認工作進展，然後排定這幾天要完成或開始的方向，這樣做的好處是工作不會淪於瞎忙，而且第一個小時不要做些瑣事，更不要做跟工作無關的事。

第二步就是確認昨天的待辦事項，是否都已經完成？還是有些仍要追加？然後寫下今天的代辦事項，並結合昨天沒完成的事情，最後排列今天要進行的先後順序，重要的、複雜的事情先做，最好告訴自己要在今天上午完成。

這樣的模式可以讓複雜的事項在早上就解決，不但心理壓力變小，也會減少必須要加班的機會，之後建議可以快速的掃一遍電子郵件，先列出重要的信件並排定先回信，就能讓整天的工作效率更高。