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下班滑手機放鬆「反而更倦怠」　錯誤的休息讓你更累

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▲妹子,滑手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲很多人下班後猛滑手機以為是休息，殊不知可能反而讓隔天上班更累。（圖／PAKUTASO、pixabay）

編輯／借借

下班之後許多人都想找出一個能夠恢復精力的方式，然而卻有90%的人是在手機裡找放鬆，有專家提醒，下班後選擇用手機瀏覽社群媒體找放鬆的人，會落入一個「更新輪迴」，反而讓你越來越累，倦怠感浮現，工作效率不但更加低落，也打不起精神。

▲▼滑手機。（圖／取自pakutaso）

無論你是否為老闆眼中總是配合加班的好員工，請切記人都是需要休息的，不僅是因為身體上的需求，而是長時間與長期的加班，都會讓心靈產生疲累，進而變成工作倦怠，倦怠感只要出現惡化，效率就會明顯降低，此時若再拉長工時，只會陷入無止境的輪迴。

而就算在休息時間選擇了錯誤的放鬆方式，不但沒有效果還會更累，最常見的情況下就是「一直滑手機」。

▲▼租屋,噪音,買房,滑手機。（圖／Pixabay）

神經科學家亞當提醒，如果休息時所做的事讓你感覺無聊，反而還因此更加想休息，瀏覽社群媒體在朋友ＰＯ文底下留言，往往得不到即時的回饋，然後你就會更常查看手機看是否有人回覆，陷入一個「更新輪迴」，達不到休息效果。

▲▼ 手機,滑手機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

而所謂好的休息，就是可以打斷特定腦區運作，達到「強制關機」再重開機的效果，像是負責記憶、專注力與分析的前額皮層最好別用，走進大自然去散步、登山、進行運動就是很好的方式，此外，包括泡澡、散步、看電影的休閒都可以減少壓力賀爾蒙。

▲爬山會傷膝蓋嗎？。（圖／pixabay）

如果時間不多或是正在上班中，給自己一段午茶時間，約莫半小時做閱讀、聽Podcast或是玩數獨遊戲，都可以暫時跳脫工作情境，增加正向情緒並減少疲憊，之後回到崗位上會更有精神。

▲▼喝茶時間表。（圖／Unsplash）

關鍵字：

職場, 生活, 金句, 成長, 心靈, 工作, 效率, 提升效率

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