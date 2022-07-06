宋慧喬謎樣身高穿出長腿比例　穿露肚裝被10萬名牌包遮光

▲宋慧喬遊巴黎，穿短版露肚裝搭配丹寧褲盡顯絕佳身材比例。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／綜合報導

南韓女星宋慧喬近日以法國珠寶品牌CHAUMET亞太區代言人身分，出席品牌於巴黎舉辦Ondes & Mervielles波瀾燦景系列高級珠寶晚宴，她順道多留幾天在法國觀光，於IG分享於塞納河畔美照，只見她穿白色短版露肚裝，搭配高腰牛仔褲與軍綠色短夾克，名模般的長腿效果非常吸睛，讓人忘了她究竟是官方宣稱的161公分，還是演藝圈流傳許久的156公分，證明嬌小女只要搭得好也能展現完美身材比例。

▲宋慧喬斜背102,000元的FENDI FF LOGO白色Baguette Large包一派率性。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬近期露肚上癮，但不像南韓女團BLACKPINK 4位成員一樣各個大秀纖腰與緊實的馬甲線，她走保守路線，僅微微露出肚子，參加CHAUMET活動時是黑色細肩帶背心與蓬裙的公主風造型，而遊巴黎的私服則為白色針織短版上衣、丹寧褲與短夾克，再斜背大尺寸的FENDI包遮難得出來「放風」的肚子。

▲宋慧喬日前出席CHAUMET高級珠寶發表會，蓬裙造型猶如公主。（圖／翻攝kyo1122 IG）



▲宋慧喬以兩截式裙裝小露蠻腰，搭配CHAUMET總價逾6000萬元的祖母綠珠寶。（圖／翻攝kyo1122 IG）



身兼FENDI南韓區代言人，宋慧喬巴黎行所背「遮肚包」為FENDI要價109,000元的FF LOGO白色Baguette Large包，以軟質納帕皮革製成的包身飾以立體紋理的FF圖案，配備可拆下的手把和肩帶，可手提、可肩背或斜背，優雅或率性都有型。

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