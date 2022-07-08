泳感時裝WET x嘻哈潮流歌手Dizzy Dizzo 蔡詩芸　攜手打造限量聯名泳裝首亮相

圖、文／WET SWIMWEAR提供

邁入七月份，正式迎來夏季，心情也更加開闊，換上泳裝，不再當「美霉」，來場海邊旅行吧！來自陽光感十足的「加州泳感時裝WET」再次攜手極具生活品味的嘻哈潮流歌手DIZZY DIZZO蔡詩芸推出限量聯名款時尚泳裝，而有別於以往，此次DIZZY DIZZO蔡詩芸化身為泳裝設計師，親手打造其專屬的限量版ALYSSA泳衣及FREYA襯衫式罩衫，處處呈現個性與質感並進的細節，讓泳裝也能超時尚！除了設計，DIZZY DIZZO蔡詩芸更參與拍攝演繹多元穿搭，一系列美照充分展現其勇於嘗試的心態，以及享受不同角色帶來的轉換與蛻變。WET x DIZZY新品於官網上限量開賣，更多優惠資訊請見WET官網！

Dizzy Dizzo 蔡詩芸表示：「我與WET有著共同理念，鼓勵女性勇於探索自己，無論身處什麼角色與環境，都具有主宰生活的能力，不須被既有標籤框限人生，希望能將這樣的信念賦予在這次聯手設計的新品上，不論是在海邊、泳池湖畔，甚至是日常穿搭中，都能透過泳裝細節散發魅力，彰顯出個人獨具的風格感，做出自信又舒適的造型。」

WET、Dizzy Dizzo 蔡詩芸聯手推出多款限量新品，時尚摩卡色泳裝、罩衫、親子款任由創造穿搭樂趣！

▲Dizzy Dizzo 蔡詩芸穿著與WET共同設計的ALYSSA泳裝，鱗光感摩卡色系散發出氣勢又帶優雅，上身＋下身組合優惠7,600元（原價9,000元）。

基於對海洋的熱愛，Dizzy Dizzo 蔡詩芸將自己對於海洋的想像，融合加州泳感時裝WET的時尚美感，聯名設計出DIZZY專屬款式，包含ALYSSA泳衣及FREYA襯衫式罩衫；DIZZY設計上選用近年深受時尚圈愛戴的摩卡色系為基底，鱗光感的質地象徵陽光輕灑在波光粼粼的海岸線上，也代表女性由內而外散發出的自信光芒！在出演的影片中，Dizzy Dizzo 蔡詩芸穿著此聯名系列搭配金銅色系的飾品，透過飄逸的黑紗製造出視覺上的線條，而背景映襯著晚霞光暈更增添幾分神秘感，眼神中透露出自信無畏的光芒，伴隨著音樂節奏與WET一同探索意料之外的自己。

此系列泳裝也考慮到穿著上的機能性，採用高親膚與包覆性良好的面料，呼應Dizzy Dizzo 蔡詩芸本身喜好簡單、健康、時尚、自在的設計；更將其身為母親所擁有的愛與能量，延伸到童裝系列MINNY WET ARLO的設計上，讓母女一同成為今夏親子時尚的焦點！

▲Dizzy Dizzo 蔡詩芸散發出自信無畏的眼神，呼應WET聯名系列主軸「探索意料之外的妳」， FREYA襯衫式罩衫＋ALYSSA全套泳衣（上身＋下身）組合優惠1萬2,000元（原價1萬3,800元）。

來自加州的泳感時裝「WET」有別於傳統泳裝，堅持選用高質感印花布料材質，也推出台灣少見到的親子款MINNY WET泳裝系列；在品牌理念上，WET認為不少女性仍受到社會框架束縛，會因為他人的觀感或不合時宜的自我限制，忘記自己的可塑性，畏懼改變而放棄許多難得的機會與體驗。WET也推出新品全面9折的優惠，鼓勵女性探索意料之外的自己，就如同Dizzy Dizzo 蔡詩芸勇於嘗試多元身份，完美詮釋嘻哈歌手、母親、妻子，泳裝設計師等， 只要勇於探索，便有無限可能！

DIZZY聯名款商品

▲FREYA襯衫式罩衫售價4,800元。

▲ALYSSA泳衣售價上身4,800 元／下身4,200元，上身＋下身組合優惠7,600元（原價9,000元）。

▲FREYA襯衫式罩衫＋ALYSSA全套泳衣（上身＋下身），組合優惠1萬2,000元（原價1萬3,800元）。

▲MINNY WET ARLO售價3,200元。

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