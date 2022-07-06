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巴黎高訂周／CHANEL優雅馬術世界！　斜紋軟呢寬帽配星空珠寶好奢華

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▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒（CHANEL）2022/23 秋冬高級訂製服系列大秀 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

香奈兒（CHANEL）2022/23 秋冬高級訂製服系列大秀於台灣時間昨（5日）晚間發表，本季來到法國巴黎的馬術學校L’Étrier de Paris，秀上更是對馬術世界的延伸，肩線硬挺的套裝可柔可剛，蕾絲則經過改版取代刺繡，佈滿各種鮮艷色彩。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲復古的硬挺肩線是對 1930 年代致敬。（圖／品牌提供）

藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）延續春夏高訂大秀的靈感，回溯 1930 年代香奈兒女士設計構想的套裝和長洋裝，打頭陣走上伸展台的是一套鮮綠色套裝，硬挺肩線伴隨筆直裙身打造搶眼輪廓，還以長版大衣形式演繹。隨著品牌工藝不斷進化，此次特別將蕾絲經過鑲飾與改版剪裁，並以重新上色取代刺繡，使得衣著更具有靈動與穿透感，值得細細品味。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲斜紋軟呢成巨大特寬簷帽；品牌全新《1932》頂級珠寶系列以宇宙「天文意象」融合 。（圖／品牌提供）

斜紋軟呢材質依舊扮演重要角色，除了正式場合的套裝外，模特兒佩戴巨大特寬簷帽，同樣是斜紋軟呢組成，慵懶的長裙則可靈活走動，不再被拘束。相信大家也已經被閃亮的珠寶吸引，模特兒行走之際華麗演繹品牌全新《1932》頂級珠寶系列，以宇宙「天文意象」融合，將胸針、項鍊化作璀璨銀河，與高訂服飾相互搭配。

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒 。（圖／品牌提供）

▲香奈兒高訂黑白禮服是耐看所在。（圖／品牌提供）

配件上還有牛仔靴為一亮點，與品牌經典的黑色洋裝產生碰撞美感，呼應本次大秀的馬術中心場景。女星綺拉奈特莉（Keira Knightley）、瑪莉詠柯蒂亞 （Marion Cotillard）等人受邀看秀，成為別緻焦點。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 秋冬, 高級訂製服, 高訂, 綺拉奈特莉, 瑪莉詠柯蒂亞

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