「玻璃之王」康寧保鮮盒下殺38元！尺寸多樣　帶便當、裝水果都好用

文／C編

在家開伙，常常都會有剩菜剩飯需要裝起來，隔天再享用，或是有多切的水果，可以帶到上班的時候吃，這時保鮮盒就很重要，可以保持食物新鮮，並且好收納，「Her森森」推出「美國康寧 Snapware超值組合保鮮盒3款任選」，原價1260元、特價只要688元，相當於一組5到6個只要230元（平均每個約38元），包裝食物健康又安心。

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▲美國康寧Snapware超值組合保鮮盒3款任選，原價1260元、特價688元，點我購買。



美國康寧以製造特殊玻璃與玻璃陶瓷材料聞名世界，旗下的商品當然好用又安全，這次推出的Snapware系列保鮮盒，一樣是採用玻璃製作，耐冷可以到攝氏-20度、耐熱則是高達攝氏600度，不管是微波爐、洗碗機還是烤箱，都可以輕鬆使用，不像是塑膠的產品，只能放在常溫。

不只是玻璃本身安全耐用，在蓋子的設計上，也頗具巧思，活動式扣環可以180度翻轉，輕鬆扣上不易出現斷裂問題，上蓋轉角的包覆設計，不易缺角，比起一般上蓋更加耐用，蓋子裡面的膠條也是採用矽膠材質，耐熱攝氏200度，烘碗機也沒問題。

Snapware系列保鮮盒的尺寸多樣，並分多種款式，圓形、正方形、長方形等都有，最小容量從320ml到1540ml都有，不管你是小食量還是大胃王，都可以輕鬆滿足，拿來帶便當、裝水果都很好用，當然一定要擁有。

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「Her森森」推出「美國康寧Snapware超值組合保鮮盒3款任選」，原價1260元、特價只要688元，不只是價格優惠，還可以好禮二選一，送筷子、湯匙組合或是便當袋，兩種都超級實用，尤其是要進入職場的新鮮人更是先買起來準備了。