「涼感天絲」內衣下殺314元　網購超有隱私、不怕在店面試穿尷尬

文／C編

現在的女孩都很注重隱私，加上網購通路發達，很多人開始都會在網路上購買內衣，只要自己量好尺寸，不需要被碰觸，就可以直送到家，方便又很舒適，「Her森森」推出「可蘭霓內衣系列」4件組，原價1880元、特價1254元，相當於一件只要314元，價格實惠又好穿。

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▲可蘭霓 無鋼圈透氣冰礦涼感A-C成長型內衣，4件組，原價1880元、特價1254元，點我購買。



可蘭霓無鋼圈透氣冰礦涼感成長型內衣，4件組，原價1880元、特價1254元

夏天到來，內衣也要換上清涼的布料，穿起來才會舒適不悶熱，可蘭霓推出的成長型內衣，採用吸排透氣布加上冰礦石涼感纖維，吸濕排汗、透氣快乾，即使出汗，也可以輕鬆乾爽一整天，穿起來當然讓人愛不釋手。

設計特別針對成長中少女以及成人穿著，薄杯無襯墊，提供胸部良好發育空間，同時採用無鋼圈設計，無壓零束縛、零著感，無痕素面不透色設計，穿起來更安心，同時又很服貼，尤其是剛剛接觸內衣的女孩，通常都不喜歡束縛感、穿不習慣，這款就是最佳的選擇。

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▲可蘭霓無鋼圈透氣冰礦涼感成長型內衣，4件組，原價1880元、特價1254元，點我購買。



可蘭霓無鋼圈前扣抗菌天絲棉內衣＋內褲2套組，原價2620元、特價1729元

這款天絲棉內衣，選用天然棉健康素材，結合Protimo抗菌纖維，可以達到抗菌效果，呵護肌膚更安心，在罩杯部分，也通過透氣測試，穿著不悶熱，而且天然棉親膚、排汗好，夏天穿也不會悶出疹子，當然必選。

在內襯部分也是有獨特的設計，襯墊袋可自行加上襯墊，依需求調整，不管是居家睡眠穿搭或是外出，都可以滿足，前扣設計穿脫也更方便。