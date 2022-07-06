艾瑪華森墊肩西裝超搶鏡！　同框小9歲《高校十八禁》茱兒狀態驚艷

記者鮑璿安／外電報導

巴黎秋冬高訂時裝週日前盛大登場，由義大利品牌Schiaparelli打頭陣開秀，除了如藝術品般的華麗禮服是亮點外，女星艾瑪華森（Emma Watson）也是座上賓，她以一身寬墊肩西裝外套搭配白襯衫亮相，凍齡狀態引發熱議。

▲艾瑪華森以Schiaparelli春夏墊肩西裝現身高訂秀場。（圖／AP）

艾瑪華森現身Schiaparelli 2022 秋季高訂時裝秀場，她身穿品牌春夏高訂作品，以浮誇的墊肩西裝襯托出俐落身材，加上翻領襯衫相佐，打造出搶眼的學院風造型。而艾瑪華森妝髪相當自然，中分齊肩短髮伴隨精緻臉蛋，幾乎像回到當年剛出道時的模樣。

艾瑪華森更與演出《高校十八禁》的23歲跨性別模特兒杭特薛佛（Hunter Schafer）同框，杭特薛佛將華麗的低胸黑裙演繹得很有神秘感，兩人並肩而坐形成最仙畫面。此外，「2NE1」隊長CL以一身搶鏡的立體珠飾螺旋胸衣成功吸睛，呼應品牌一貫的怪誕美學。本季秋季高訂時裝，創意總監Daniel Roseberry在黑暗的秀場中，浮現如夢似幻的禮服，立體鮮花注入衣著，使得鏤空裝飾成為女性曲線的一部分。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！