超好睡「飯店枕頭」下殺414元　睡眠更深層、柔軟觸感一躺上癮

文／C編

每個人對枕頭的喜好與需求都不同，有些人喜歡睡軟一點、有些人喜歡睡硬一點，不管是哪一種，醫師都建議，要讓頸椎與脊椎盡量保持水平的躺姿，睡起來比較健康又安全，不容易出現「落枕」的狀況，也可以幫助睡眠更加深層。

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枕頭最大關鍵在於內芯，採用極致柔軟的超細纖維，單絲截面直徑比起真絲或是其他天然纖維都要小，如同羽絨枕頭一般的高彈力，可以輕柔釋放壓力，帶來極緻舒適的體驗，當然是枕頭界的首選，有支撐力、同時又很柔軟舒適，就像是高級飯店的枕頭一樣。

因為針腳緊密細緻、平整細膩，完美固定填充物，可以機洗或是水洗，經久耐用，不容易變型，可以有效去除髒污，不用擔心枕頭越睡越髒，能夠定期清潔，常保整潔，睡起來也會更加舒適，四季都乾淨清爽。

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