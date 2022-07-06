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防曬黏膩又厚重？超清爽「防曬泡泡」守護美肌，質地比水還薄透

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記者李薇／台北報導

夏天就是要防曬，尤其是近年戶外活動很夯，沒有做好良好的防護，很容易就會出現曬傷的狀況，以下就盤點幾款近期推出的防曬單品，不僅防護效果很強，清爽度更是一流，當然一定要立刻用起來。

＃資生堂 美光燈潤色防曬凝膠N

▲防曬,資生堂,W.show,曬可皙,理膚寶水,曼秀雷敦,防曬乳,妝前乳,彩妝,。（圖／品牌提供）

想要妝前潤色又可以達到完美的肌膚防護，「防曬之王」資生堂就推出全新的美光燈潤色防曬凝膠N，凝露狀的質地清爽好推抹，重點是乳液更呈現薰衣草粉色調，塗抹到肌膚可以立刻修飾蠟黃感，達到完美的潤色效果，後續上妝也更加輕透。

＃曬可皙 極度防禦全效微米防曬慕絲

▲防曬,資生堂,W.show,曬可皙,理膚寶水,曼秀雷敦,防曬乳,妝前乳,彩妝,。（圖／品牌提供）

不喜歡防曬的厚重感，那就選用防曬慕絲吧！曬可皙推出的這款單品，使用起來超級輕透，完全沒有厚重感，泡泡的質地推抹開，就在肌膚形成防護膜，淡雅的紫色設計，還可以做到輕盈修飾肌膚的效果，臉跟身體都可以用，相當百搭。

＃理膚寶水 安得利清爽極效夏卡防曬液

▲防曬,資生堂,W.show,曬可皙,理膚寶水,曼秀雷敦,防曬乳,妝前乳,彩妝,。（圖／品牌提供）

每次網友只要「伸手」跪求好用的防曬，理膚寶水絕對是榜上有名的品牌，因為其防曬效果好，對敏感肌也比較友好，因此總是成為推薦冠軍，這次推出的安得利清爽極效夏卡防曬液，也是海洋友善設計，輕盈的液狀質地全身塗抹都好用，全面防曬不留漏洞。

＃W.SHOW 超水感保濕抗曬乳

▲防曬,資生堂,W.show,曬可皙,理膚寶水,曼秀雷敦,防曬乳,妝前乳,彩妝,。（圖／品牌提供）

輕盈水感的防曬乳，絕對是夏季必備的神器，新興品牌W.SHOW推出的單品，更是絕對不會讓你失望，輕透的質地推抹開來就可以輕鬆在肌膚上形成保護，不管是做什麼戶外運動，都不會覺得黏膩，就像是沒上妝一樣的輕盈感。

＃資生堂 新豔陽．夏 亮妍防曬妝前乳

▲防曬,資生堂,W.show,曬可皙,理膚寶水,曼秀雷敦,防曬乳,妝前乳,彩妝,。（圖／品牌提供）

資生堂國際櫃旗下的防曬也是網友討論度很高的單品，這次推出妝前乳單品，不僅讓妳曬不黑、曬不老，還越曬越美，因為擁有超強的高防曬係數，還有海洋友善配方，雙效光能轉換科技將光線轉換成對肌膚有益的美肌光，相當厲害。

＃曼秀雷敦 水潤肌純物理戶外防曬乳液

▲防曬,資生堂,W.show,曬可皙,理膚寶水,曼秀雷敦,防曬乳,妝前乳,彩妝,。（圖／品牌提供）

喜歡戶外活動的你，絕對不能錯過這支防曬單品，不僅是海洋友善、更是100%純物理防曬，不含其它易致敏成分，溫和的保護肌膚不受紫外線傷害，使用起來可以達到更好的防護效果，同時添加玫瑰草油，可以潤澤肌膚。

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