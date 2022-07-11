包．開箱／TOD’S早秋重點「T字半月包」！　大容量、圓弧曲線超優雅

記者鮑璿安 ／專題報導

作為TOD’S經典元素之一，T Timeless 系列每一季都在變換百搭輪廓，卻始終離不開實用性質，2022早秋系列中就迎來一款「HOBO半月包」，圓弧包身搭配T字鎖扣造型搶眼，難怪成為新一季主打包款，由《ET FASHION》搶先開箱看仔細。

T Timeless 系列經典秘密

熟悉TOD’S工藝的時尚迷應該對T Timeless 系列不陌生，過去品牌包款鮮少有醒目的Logo或是花紋，在2020春夏系列首次登場的「Timeless」，是由創意總監Walter Chiapponi總結（Tradition）、才華（Talent）以及雋永（Timeless）三大面向，匯集成T Timeless ，搶眼的T元素注入手提包、翻蓋包或是腰包中，形式各異卻不過時。

TOD’S 2022早秋系列搭配

TOD’S 2022早秋系列持續為大家帶來經典又耐看的穿搭，模特兒身穿優雅的大地色系風衣，手拎新季「T Timeless HOBO半月包」，即是最對味的義式組合。或是以豆豆元素製成的牛仔皮革外套，搭配黑色T Timeless 包款，可柔可剛，成為本季形象照中醒目元素。

T Timeless 最新半月包

▲這季主力T Timeless 半月包擁有優雅的圓弧輪廓。（圖／記者鮑璿安攝）

這季主力T Timeless 半月包擁有優雅的圓弧輪廓，圓中兼具線條感和品牌金屬 T Timeless 配件增加辨識度，柔軟的觸感則兼具HOBO流浪包效果，同時具有可調節的扁平手柄，休閒與正式場合皆可滿足。當然容量也不需要懷疑，上方拉鏈開袋絲毫不佔空間，隨心置物。本季半月包除了黑色系外，也有白色、棕色、深紫色選擇。

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