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周杰倫新MV洩愛的證據　戴21萬對戒大秀琴藝

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▲▼ 周杰倫,昆凌Boucheron 。（圖／翻攝周杰倫Youtube,IG）

▲周杰倫在最新《最偉大的作品》MV中大秀琴藝，左手無名指佩戴Boucheron戒指。（圖／翻攝周杰倫YouTube）

記者陳雅韻／台北報導

歌壇天王周杰倫相隔6年終於發新專輯，今中午12時新作《最偉大的作品》MV上線，結合他熱愛的音樂、文學、藝術，場景則從LVMH集團經營的法國百年歷史莎瑪麗丹百貨（Samaritaine）出發，透過琴聲穿越時空至1920年代，他因此以復古的紳士裝扮登場，左手無名指還戴上與昆凌同款的Boucheron（寶詩龍）戒指，隨時都把老婆放心上。

▲▼ 周杰倫,昆凌Boucheron 。（圖／翻攝周杰倫Youtube,IG）

▲周杰倫佩戴的Boucheron Quatre Blue戒指，217,000元。（圖／Boucheron提供）

周杰倫最新《最偉大的作品》MV話題性十足，除了特別開跋到巴黎取景，還安排彩蛋人物，邀請大陸鋼琴郎朗入鏡，兩人一起「鬥琴」不僅精彩好聽也話題性十足，周杰倫彈琴時更大秀與昆凌的Boucheron Quatre Blue對戒，為整體造型增添亮點。

▲▼ 周杰倫,昆凌Boucheron 。（圖／翻攝周杰倫Youtube,IG）

▲昆凌是Boucheron大使，也擁有與老公周杰倫擁有同款Quatre Blue戒指。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

昆凌是Boucheron品牌大使，周杰倫愛屋及烏，也成為品牌的愛用者，兩人所戴的對戒出自招牌的Quatre系列，最大特色是除了以經典的玫瑰金、黃K金與鑽石圈構成，還加入藍色陶瓷圈，流露年輕活潑的氣息。

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關鍵字：

周杰倫, 昆凌, Boucheron, 寶詩龍

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