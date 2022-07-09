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陽明山6間人氣餐廳　必比登推薦「黃金脆皮雞」想吃先訂位

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圖、文／MENU美食誌

有台北後花園之稱的陽明山，6間優質美食餐廳，美食到美景樣樣都滿足，一口品嚐、一手快門，絕對讓你忙得不可開交！

CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林
格致路70號

由歷史建築改建而成的cama café品牌旗艦店，透過大片竹林和庭園美景打造出典雅的咖啡秘境，整體環境舒適又愜意，讓人能在不知不覺中就待上一整個下午。

▲陽明山美食。（圖／美食誌提供）

▲CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林（圖／美食客Paula Chen提供）

松竹園
永公路546號

以土雞料理聞名且榮獲必比登推薦的松竹園，必吃假日限定的黃金脆皮雞，先用中藥醃製後再淋上麥芽的雞肉，帶有鮮甜的滋味，肉質也很鮮嫩，建議先訂位。

▲陽明山美食。（圖／美食誌提供）

▲松竹園（圖／美食客吃貨球愛吃提供）

想 陽明山
光華路30號

陽明山上高人氣的美式老屋咖啡廳，內部裝潢走的是北歐悠閒風格，戶外還有落羽松，料理方面有比薩、義大利麵、牛排、咖啡等，不管是下午茶或是來用餐都很適合。

▲陽明山美食。（圖／美食誌提供）

▲（圖／美食客象山女子提供）

白房子YANG MING CAF’E
愛富二街厚生巷2號

白房子 Yang Ｍing Caf’e 走的是溫馨的路線，約會或是家庭聚餐都很適合。餐點種類多元，有排餐、義大利麵、雞湯等不同風格的料理，提供顧客多樣選擇！

▲陽明山美食。（圖／美食誌提供）

▲白房子YANG MING CAF’E（圖／美食客sanli86提供）

BRICK YARD 33 1/3 -BY33 美軍俱樂部
凱旋路49號

透過紅磚、紅瓦搭配各種美式舊物，營造出美式復古的氛圍。推薦大份量的美軍海陸大拼盤，美式風格的組合烤物，一邊是BBQ烤肉風味，一邊是義式番茄焗烤，絕對讓你飽餐一頓！

▲陽明山美食。（圖／美食誌提供）

▲BRICK YARD 33 1/3 -BY33 美軍俱樂部（圖／美食客WHY提供）

山上聊
竹子湖路3-17號

在陽金公路上的一個小岔路裡，白色建築外觀特別顯目，地理優勢將台北盆地盡收眼底，餐點除了咖啡、手作甜點外，也有一些輕食可以選擇，低消一杯飲品。

▲陽明山美食。（圖／美食誌提供）

▲山上聊（圖／美食客Huang Zhujun提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 美食, 新北, 潤餅

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