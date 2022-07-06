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越是關係穩定越需要「獨處空間」　維繫朋友圈、持續愛自己一樣都不能少

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文／女子學

正享受在兩人世界的你，有多久沒獨處了呢？有多久沒有將專注力放在自己身上了呢？兩個人在一起久了，難免會變得比較依賴對方，不管是熱戀階段或是穩定交往階段，皆可能忽略了「獨處」的重要性，常常會以兩人的時間為主，偶爾給自己一點時間，做自己的主人。學會在愛情中「獨立」，找尋並達到一個和諧的平衡點，相愛卻尊重彼此的私人空間，不被感情綁架，並在感情中成長。

享受「獨處」 與自己分享快樂

▲（圖／韓劇《愛的迫降》劇照）

相處在一起一定是充滿粉紅泡泡的快樂時光，做每件事情都需要考量兩個人的心情、狀態。分開後的獨處時刻，自己就是自己的主人，將專注力放在自己，好好享受一個人的自由與快樂。既然是獨處時刻，專心在自己的身、心靈狀態，千萬別緊盯著手機，亦或是要求對方秒回訊息，努力增加你當下的開心，別被另一頭的他牽動自己情緒。

保持「社交」維繫朋友圈

▲（圖／韓劇《三十九》劇照）

在感情中會一起認識很多共同朋友，此外，也要保有自己的社交圈，有些想法是只有同性才能理解或感受，那些不能和情人說的話，最好的出口就是「好朋友」，偶爾相約做 SPA 或是下午茶，藉此聚在一起更新彼此近況，分享生活大小事，透過聊天的療癒時刻，替彼此充電，同時降低對於另一半的依賴感，畢竟有些事還是適合跟朋友一起做！

規律「保養」 沒約會也要美美的

▲讓自己變得更美麗的日常不能少。（圖／Pinterest

保養、打扮可以說是女人們的天職，獨處在家可以「舒服自在」為穿衣導向，但切勿「邋遢」。保養肌膚、身體去角質、美甲、以及其他可以讓自己變得更美麗的步驟，都必須做好做滿，一個步驟都不能省；好肌膚、好氣質都是需要經過長時間的養生，平時好好打理自己，就算另一半看到自己素顏，一樣保有心動感受。

Me Time 的重點就是把時間、重心放在自己身上，並非鼓勵在感情中擺出高傲姿態，而是在關係中適時抽離角色，將專注力拉回自己身上。給彼此一點空間，會讓相處的時間更有品質、更覺得珍惜。在該緊密相處的時刻享受膩在一起的甜蜜，在該獨處的時候享受一個人的快樂。越是關係穩定的階段更應該實踐！

延伸閱讀

「自由」的空氣如何營造？給媽媽 4 個享受 Me Time 的提案：在短暫時間裡，品味獨處的美好

30 歲後，成為人人羨慕的 wanna be：5 項提升自我、改變生活的實用建議

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 獨處, 感情

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