星巴克7／8起連續3天買一送一　少見的週末優惠一起喝起來！

▲星巴克週末少見的買一送一加碼，一連3天好幸福。（圖／pixabay、業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克本週再放甜甜優惠，從7／8起一連3天，推出咖啡好友分享優惠活動，星粉們快點把握機會，好好在本週末輕鬆享優惠吧！此外外送平台買一送一優惠也持續進行，實體線上都能有小確幸，伯朗咖啡館本月每週一也祭出會員買一送一，快喚醒體內的咖啡基因吧！

星巴克少見的週末優惠來囉！從7／8起至7／10一連三天，為慶祝7-11亞洲10,000店開幕，推出現煮義式系列好友分享活動，活動期間每日上午11點至晚上8點，來店購買兩杯大杯以上容量、風味、冰熱一致的現煮義式咖啡系列飲料，可享好友分享優惠。

其咖啡優惠不包括每日精選咖啡系列、茶瓦納系列、冷萃咖啡系列、星冰樂系列、經典巧克力、兒童熱可可、罐裝飲料系列、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道服務與部分門市不適用。

面對連續30度以上的炎熱高溫，真的很想在家或是辦公室吹冷氣避暑，星巴克也從7／6至7／15一連10天，在foodomo進行好友分享優惠，活動期間全日於外送平台foodomo，購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或抹茶奶霜星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

伯朗咖啡館近期也針對自家Lounge卡使用者，在每週一推出飲品買一送一的優惠，優惠日包括7／4、7／11、7／18、7／25，只要在這4天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用喔。