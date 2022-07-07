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風・Luxury／超薄王者換人當！　逾5230萬RICHARD MILLE錶稱霸

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▲▼RICHARD MILLE,BVLGARI 。（圖/公關照）

▲F1賽車法拉利隊車手Charles Leclerc佩戴RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari手動上鍊腕錶。（圖／Richard Mille提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今年3月推出由內而外厚度如20分歐元硬幣、僅1.80毫米的Octo Finissimo Ultra腕錶，一舉登上史上最薄機械錶寶座，未料相隔3個多月竟被被RICHARD MILLE與法拉利（Ferrari）攜手打造的首款時計RM UP-01 Ferrari腕錶改寫紀錄，以僅僅0.05毫米厚度之差、整體錶殼1.75毫米的設計榮登全球最薄錶款寶座，未稅價高達瑞士法郎1,700,000元（逾台幣52,300,000元），限量150只。

▲▼RICHARD MILLE,BVLGARI 。（圖/公關照）

▲限量150只的RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari手動上鍊腕錶，未稅價約52,300,000元起。

RICHARD MILLE與法拉利合作的第一款作品RM UP-01 Ferrari腕錶一鳴驚人，結合獲專利的全新超薄擒縱結構，致力打造一款日常能佩戴、防水達10米的超纖薄腕錶，品牌保留將機芯組裝的傳統結構，而非採用底蓋兼作底板的結構，目的是以確保抗衝擊能力，可承受高達5,000g的加速度衝擊，機芯厚度僅為1.18毫米、重2.87克，動力儲存可長達45小時。

▲▼RICHARD MILLE,BVLGARI 。（圖/公關照）▲▼RICHARD MILLE,BVLGARI 。（圖/公關照）

▲RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶以五級鈦合金打造錶殼，正面顯示時、分及功能選擇器。

此款酒桶型的超纖薄錶，由於必須屏除疊加齒輪與零件，因此分散到更寬的平面上，材質也是一大關鍵，RICHARD MILLE選用五級鈦合金打造錶殼，底板與橋板也以相同材質製成；正面上方中央顯示時間，而功能選擇器位於10時與11時之間，只需輕旋錶冠即可選擇上鍊或手動調時，然後轉動位於7時與8時位置之間的第二錶冠便可上鍊或設定時間，右下方則裝飾法拉利標誌性的躍馬LOGO，彰顯雙方的合作。

▲▼RICHARD MILLE,BVLGARI 。（圖/公關照）

▲RICHARD MILLE RM UP-01 Ferrari腕錶整體厚度僅1.75毫米，登上全球最纖薄錶款寶座。

近年來積極投入研發超薄機芯的寶格麗，旗下Octo Finissimo已刷新8項世界超薄錶紀錄，包括超薄手動陀飛輪腕錶、超薄三問腕錶、超薄自動腕錶、超薄自動陀飛輪腕錶、超薄兩地時區計時腕錶、超薄鏤空陀飛輪自動計時腕錶、超薄萬年曆腕錶，今年亮相的Octo Finissimo Ultra腕錶則締造第8項最薄機械錶紀錄，雖然被RICHARD MILLE擠下寶座，但其發條盒上鐫刻QR Code帶領錶主遨遊高級製錶世界，隨錶附一件NFT作品，名錶結合科技依然話題十足。

▲▼RICHARD MILLE,BVLGARI 。（圖/公關照）

▲寶格麗3月發表限量10只的Octo Finissimo Ultra腕錶，當時創下最薄機械錶紀錄。（圖／寶格麗提供）

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關鍵字：

風Luxury, BVLGARI, 寶格麗, RICHARD MILLE

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