「夏季香氛沐浴」盤點，讓清潔變成一種儀式感

▲讓每日沐浴成為專屬儀式感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱夏季出門在外，高溫濕汗讓人喘不過氣，好想回家洗去一身疲憊濕黏，現代人生活壓力大，沐浴已成為一種寵愛自己的儀式，沐浴產品添加植萃香氛、保養萃取，香氣療癒舒適，讓你洗出好心情。

▲歐舒丹 薄荷馬鞭草去角質沐浴膠，250ml，880元。

沐浴同時溫和去除老廢角質，涼感保養助攻幫手，為盛夏酷暑的沐浴時光，增添一絲冰沁舒適感受。蘊含普羅旺斯有機馬鞭草萃取、普羅旺斯薄荷精華油及檸檬精華油、天然去角質微粒，天然植物潔淨因子細緻綿密泡沫能溫和潔淨肌膚，

▲NEOM 喚活冰浴潔膚露，500ml，1,200元。

添加綠薄荷、迷迭香、尤加利等共6種純淨精油，與純淨植萃配方。集結蘊含抗氧化成分的有機咖啡萃取物，舒緩且柔軟肌膚的燕麥奶與維他命E，以及天然保濕聖品蘆薈葉，溫和潔淨肌膚同時給予滋養與呵護。

▲bamford 鼠尾草沐浴露 ，250ml，1,250元。

透明清爽沐浴露。草木明亮放鬆的氣息與溫暖合宜並存。豐盈細緻的泡沫，溫和不乾澀。搭配有機蘆薈富含多醣體，提供水分並減少肌膚因清潔過程中產生的乾燥、不適。洗後感受保濕柔嫩、清新舒緩。

