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皮膚科醫師教「長痘期多吃6食物」助快速復原：牛奶快換堅果奶

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▲▼ 皮膚科醫師教長痘期多吃6種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲皮膚科醫師分享6種可幫助抑制痘痘發炎、肌膚復原的食物。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@laneige_kr

許多人都有痘痘粉刺困擾，努力做好清潔、抗痘保養，還是時不時會冒痘，除了用上抗痘保養，你知道嗎？吃對食物也能有助抑制痘痘發炎、幫助肌膚快點復原。知名皮膚科醫師廖苑利就分享了長痘期間建議多吃的6種食物，有的能防止痘痘情況加重，有的能改善油脂分泌、減少痘痘粉刺生成。

▲▼ 皮膚科醫師教長痘期多吃6種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃用堅果奶替換牛奶

牛奶中含有許多激素，其中的二氫睪酮（DHT）和雄性荷爾蒙前驅物可能與痤瘡有關，會增加皮脂的分泌，進而加重痤瘡。

▲▼ 皮膚科醫師推長痘期多吃6種食物 。（圖／翻攝unsplash、pexels、IG）

＃富含鋅的食物

鋅是一種飲食性礦物質，對皮膚發育及調節新陳代謝、荷爾蒙分泌都很重要，也能幫助控制皮脂分泌。富含鋅的食物包含南瓜籽、腰果、堅果、牛肉、火雞、藜麥、扁豆、菠菜，和牡蠣、螃蟹等海鮮。

▲▼ 皮膚科醫師教長痘期多吃6種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多補充新鮮蔬果

多吃黃色和橘色的新鮮蔬菜水果，像是胡蘿蔔、南瓜、地瓜、木瓜、芒果、柳橙等，其富含類黃酮、胡蘿蔔素，有抗氧化、抗衰老、抗發炎等作用。

蔬菜則建議可多吃菠菜及其他深綠色蔬菜，還有像是番茄、藍莓、南瓜籽、豌豆、小扁豆等多葉蔬果。

▲▼ 皮膚科醫師教長痘期多吃6種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃富含維生素A、B的食物

缺乏維生素A會導致毛囊過度角化，進而造成毛孔堵塞加重，所以多吃像是肝臟、魚類、菠菜等含有維生素A的食物很必要。

而在長痘期間吃含有維生素B6的食物，能改善皮膚油脂分泌，能有效幫助治療脂溢性皮膚炎，及因內分泌失調導致的長痘。

▲▼ 皮膚科醫師教長痘期多吃6種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃富含不飽和脂肪酸的食物

不飽和脂肪酸具有抗炎作用，對於長痘期的發炎反應具有抑制作用，像是常聽到的Omega-3，就是在某些植物和動物蛋白質來源（例如魚類和蛋）中發現的一種不飽和脂肪酸。

像是鮭魚、鯖魚、沙丁魚、鮪魚等深海魚，或是黃豆、亞麻籽油和胡桃、核桃等堅果，都是含有豐富不飽和脂酸的食物來源。

▲▼ 皮膚科醫師教長痘期多吃6種食物。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃多補充抗氧化劑

抗氧化劑是能中和體內有害毒素的化學物質，每天吃，能幫助減少痤瘡，並改善心理健康。像是番茄、柑橘、奇異果、芭樂、菠菜、綠花椰富含的維生素C、維生素E，以及莓果類富含的青花素等，都是有強大抗氧化能力的營養成分。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 痘痘肌, 抗痘, 長痘期, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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