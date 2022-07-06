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營養師：「3種茶」多喝，不僅防癌、降血脂，還能預防失智

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▲▼營養師：「3種茶」多喝，防癌也能防失智 。（圖／Unsplash）

▲▼營養師：「3種茶」多喝，防癌也能防失智 。（圖／Unsplash）

▲適量喝茶對身體有益處。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣熱就想喝冷飲，擔心喝飲料會變胖，那麼就喝茶吧！營養師朱瑞君分享，喝茶能夠消暑，又不怕熱量超標，常見的茶有白茶、綠茶、烏龍茶，不同茶對人體有不同好處，一起來了解！

不少人都是茶控，營養師余朱青指出，茶自古一來一直被東方人愛戴，除了能夠提神解渴外，其中更含有不少有益健康的成分，常喝茶不僅可以防癌、控制血脂和血糖，甚至還有預防失智的功能。

▲▼營養師：「3種茶」多喝，防癌也能防失智 。（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

夏日炎炎想喝飲料又怕胖，選擇茶就對了，茶的好處並非其他飲料可以取代，朱瑞君也點出以下3種茶類的益處，跟著喝就沒錯！

#白茶

白茶是指一種採摘後，不經過殺青或揉捻，只經過日曬或文火乾燥的茶葉，像是白毫銀針、白牡丹等。經常服用白茶除了能增強口腔清潔，還能舒緩神經與消除緊張。

#綠茶

綠茶內含有大量維生素、胺基酸和兒茶素，對新陳代謝有刺激的作用。少量的咖啡因能夠讓人有提神清心感，抗氧化功能被證實能抗衰老，對養顏美容有益。

#烏龍茶

烏龍茶有豐富單寧酸、兒茶素和維生素C成分，對於抗衰老也很有助益，介於發酵和未發酵之間，所以生津解渴的作用相對較少，除了能提神醒腦以外，更有去油解膩和助消化功能。

關鍵字：

, 營養師, 朱瑞君, 飲料

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