楊丞琳認「老化焦慮」：35歲後身體大不如前，瘦的速度也變慢了

▲外貌好比少女，楊丞琳卻坦承身體狀況大不如前。（圖／翻攝自小紅書/楊丞琳，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

女生隨著年紀增長，多少都會有點容貌焦慮，38歲擁有一張精緻娃娃臉的楊丞琳也不例外，她在《小紅書》分享，自己不害怕變老，但是超過35歲之後，新陳代謝的確變慢，讓她必須提醒自己更要健康過生活，網友們則安慰：「過了25歲就很明顯了，你已經維持很好了。」

▲楊丞琳一直維持運動的習慣。

楊丞琳日前在小紅書分享，過了35歲覺得身體狀態大不如前，讓她覺得好焦慮，她說：「像是減肥用一樣的方式，但瘦的速度比以前慢了，或是熬夜過後要花更多時間才能恢復體力，讓我意識到自己身體內部的衰老，所以我必須提醒自己，要吃得更健康、要運動更勤快、要早點上床睡覺。」

▲老化雖不可逆，但仍可藉由努力讓身體維持健康。

因為工作的關係，她也坦承自己飲食無法控制、沒有時間運動，熬夜更是日常，要如何對抗年齡帶給身體的變化，目前仍在摸索中，也希望網友可以給她一點反饋參考。

這篇貼文引來網友熱情回應：「好真實的文字，喜歡」、「同樣的困擾」、「所以只能更努力吧」、「看到明星也和我有一樣的焦慮」、「你的狀態真的非常非常好」、「你已經很凍齡了」。

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