蔡詩芸、謝欣穎撞Chloé厚底涼鞋！「2穿法＋療癒色系」成下個斷貨王

記者鮑璿安／台北報導

炎熱夏季到來，穿什麼鞋款最時髦？度假風格的休閒涼鞋絕對不會錯，Chloé 爆款之一的Lilli系列鞋款，絕美色系並以雙色鋸齒式拼接超有辨識度，「一雙2穿法」受到女星蔡詩芸、謝欣穎等人上腳，無疑是品牌下個斷貨王！

▲蔡詩芸、謝欣穎、許路兒（依序）穿著Chloé Lilli 黑色厚底涼鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

蔡詩芸日前在墾丁度假時，以休閒白襯衫搭配黑色涼鞋拉長腿部線條，輕鬆帶貨Lilli厚底涼鞋，同樣款式也出現在謝欣穎以及許路兒腳上，三人不約而同以簡潔的米白色系衣著搭配黑色鞋款，整體造型既隨意又率性，創造吸睛對比。

▲黑色、隱藏版米白色 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Chloé最新的Lilli厚底涼拖鞋，以升級再造的環保尼龍織帶打造延續品牌永續工藝。此外，一共有兩種穿法，只要拆掉後方鞋帶即可秒變拖鞋，五公分的鞋底瞬間拉長腿部線條，本季更提供療癒色系奶白色、橘藍色及淡腮紅色多種選擇，充分療癒夏季。

▲Bottega Veneta 為炎炎夏日推出Ready For Beach系列，（依序）運動元素的BAND休閒涼鞋；SLIDER 霧面橡膠休閒鞋。（圖／品牌提供）

與此同時，Bottega Veneta 為炎炎夏日推出Ready For Beach系列，其中包括運動元素的BAND休閒涼鞋，運用經典鸚鵡綠，並以環保橡膠材質所打造，最具識別性的編織紋樣，悄悄躍上鞋履、帽飾、浴袍及男士短褲面料，內斂卻低調有型。