fb ig video ETtoday search mobile

蔡詩芸、謝欣穎撞Chloé厚底涼鞋！「2穿法＋療癒色系」成下個斷貨王

>

記者鮑璿安／台北報導

炎熱夏季到來，穿什麼鞋款最時髦？度假風格的休閒涼鞋絕對不會錯，Chloé 爆款之一的Lilli系列鞋款，絕美色系並以雙色鋸齒式拼接超有辨識度，「一雙2穿法」受到女星蔡詩芸、謝欣穎等人上腳，無疑是品牌下個斷貨王！

▲Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲蔡詩芸、謝欣穎、許路兒（依序）穿著Chloé Lilli 黑色厚底涼鞋 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

蔡詩芸日前在墾丁度假時，以休閒白襯衫搭配黑色涼鞋拉長腿部線條，輕鬆帶貨Lilli厚底涼鞋，同樣款式也出現在謝欣穎以及許路兒腳上，三人不約而同以簡潔的米白色系衣著搭配黑色鞋款，整體造型既隨意又率性，創造吸睛對比。

▲Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲Chloé 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲黑色、隱藏版米白色 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

Chloé最新的Lilli厚底涼拖鞋，以升級再造的環保尼龍織帶打造延續品牌永續工藝。此外，一共有兩種穿法，只要拆掉後方鞋帶即可秒變拖鞋，五公分的鞋底瞬間拉長腿部線條，本季更提供療癒色系奶白色、橘藍色及淡腮紅色多種選擇，充分療癒夏季。

▲BV。（圖／品牌提供）

▲BV。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta 為炎炎夏日推出Ready For Beach系列，（依序）運動元素的BAND休閒涼鞋；SLIDER 霧面橡膠休閒鞋。（圖／品牌提供）

與此同時，Bottega Veneta 為炎炎夏日推出Ready For Beach系列，其中包括運動元素的BAND休閒涼鞋，運用經典鸚鵡綠，並以環保橡膠材質所打造，最具識別性的編織紋樣，悄悄躍上鞋履、帽飾、浴袍及男士短褲面料，內斂卻低調有型。

關鍵字：

Chloé, Chloe, 蔡詩芸, 謝欣穎, 涼鞋, 拖鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

營養師：「3種茶」多喝，不僅防癌、降血脂，還能預防失智

營養師：「3種茶」多喝，不僅防癌、降血脂，還能預防失智

星巴克7／8起連續3天買一送一　少見的週末優惠一起喝起來！

星巴克7／8起連續3天買一送一　少見的週末優惠一起喝起來！

毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

上班的「第一個小時」很重要！　做2件事就能提升整天效率 43歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚，超嚴苛減重菜單公開 楊丞琳認「老化焦慮」：35歲後身體大不如前，瘦的速度也變慢了 王心凌凍齡還高衣Q！158穿成170　5套顯高又顯瘦的穿搭術快筆記起來 與愛情相比更重視友情的3大星座！Top 1愛自由，最怕被戀愛綁架 癌症年輕化！營養師曝8種「易致癌食物」　正確飲食有效助預防 女星「小清新婚紗」盤點　張娜拉方領超氣質、金泰希短婚紗美到上熱搜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面