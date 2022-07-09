LIFE・經典／廚電界愛瑪仕Gaggenau台中開展　僅採邀請制「越低調越想看」

▲廚電Gaggenau在台10週年工藝美學展，展出旗下最新智慧廚具400系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台中報導

德國頂級廚電Gaggenau在台10週年，採取低調的經營模式，卻默默深植豪宅廚房，受到許多貴婦名人青睞，在台灣銷售每年以雙位數穩定成長，口碑大開，升降與透明抽油煙機的設計讓人目不轉睛，近期在台中市役所舉辦工藝美學展，限期封館且採用邀請制，精品式的操作讓貴婦體驗廚具界的愛馬仕質感。

Gaggenau在台採用精品模式銷售，僅在台北有一展間，不進駐百貨通路，主力與設計師配合，德式設計俐落簡美，也不失實用特質，成為許多人心中夢幻廚具，台中工藝美學展以「Legacy & Innovation 傳承與創新的對白」為主軸，以該品牌90公分寬經典烤箱（EB 333）開場，再接續旗下最新的智慧廚具系列緊扣主題。

擁有339年歷史的Gaggenau，品牌中最長壽的烤箱EB 333誕生於1986年，參考當時美國主流的90公分大容量設計，因擁有革命性寬度與容量，當時一推出即風靡歐洲市場，該款烤箱特色在於以手工打造，內部搭配「Gaggenau藍」的琺瑯材質，產量珍稀，也是熱愛烘焙烹飪玩家的夢幻逸品。

▲Gaggenau經典烤箱EB333。（圖／品牌提供）

展內的主廳堂中，Gaggenau以現代社交廚房為概念，展出400與200系列兩套不同風格美學的廚房場景，Gaggenau頂級400系列以不銹鋼為材質，低調卻富有質感融入整體空間；冰箱、酒櫃俐落隱身牆面中，搭配烤箱、蒸烤爐與咖啡機，中島上則有檯面升降式排油煙機、全區式感應爐與鐵板燒，全套要價約350萬元。

另200系列則以都會居家為藍本，漂浮中島的設計讓視覺更輕盈，另該系列內嵌排油煙機智慧感應爐，在小空間內就能提供感應爐、抽油煙機的搭配，讓整體氛圍更乾淨清爽，充滿摩登風格。

除了精緻外型之外，在廚具應用上也別具一格，新系列均支援Home Connect，可透過聲控語音助理控制家電，包括煮一杯咖啡、暫停洗碗程序或調整油煙機風速等，與監控家電使用狀況或遠端通知，或擴充家電功能，像是查看食譜或咖啡不同做法。