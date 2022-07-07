巴黎高訂周／妮可基嫚厭世臉走秀！　BALENCIAGA讓潛水衣變禮服

記者鮑璿安／外電報導

BALENCIAGA（巴黎世家）時隔半世紀後重啟高級訂製系列，昨晚（6日）則為 Demna所執掌的第二個高級訂製系列。本季結合創新科技，由潛水衣啟發的緊身禮服揭開序幕，秀上更是眾星雲集，妮可基嫚（Nicole Kidman）、杜娃黎波（Dua Lipa）、金卡戴珊（Kim Kardashian）都為品牌走上伸展台，架勢不輸專業模特兒。

▲日本石灰石為基礎打造潛水材質衣著；服裝被解構。（圖／品牌提供）

Demna所迷戀的黑衣人風格，在本次高訂中依然是重頭戲，首套黑衣造型宛如潛水衣包裹，是以日本石灰石為基礎打造，模特兒手拎音響包，面罩則來自梅賽德斯-AMG F1 應用科學部門研發，有流線型、透氣特性，相當具有科技感。不規則的輪廓則是另一大看點，短外套及牛仔服均被精心解構與重組，將兩件服飾打造成一件全新廓形的單品；就連看似普通的T恤，抓皺感也像是定格了時間，隨時保持硬挺。

▲壓軸的面紗新娘禮服，由 250 米長的不同材質薄紗縫製而成，致敬典藏花紋樣式。（圖／品牌提供）

高訂大秀就屬各個品牌展現工藝的時刻，壓軸的面紗新娘禮服，由 250 米長的不同材質薄紗縫製而成，致敬典藏花紋樣式。本季光是刺繡工藝就耗時 7,500 小時，使用了 25 種類型的閃光珠片及串珠，7萬顆水晶、8萬片銀葉及 20萬個亮片。

▲妮可基嫚、品牌摯友金卡戴珊、杜娃黎波演繹新裝。（圖／品牌提供）

秀上最大驚喜莫過於華麗的走秀陣容，妮可基嫚身著抓皺銀色禮服搭配黑色袖套驚喜登台，很有霸氣態度；品牌摯友金卡戴珊則以極致貼身深U禮服展現翹臀曲線，宛如為她量身打造一般，而杜娃黎波演繹淺黃色短裙，罕見跨界成為焦點。