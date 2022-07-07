fb ig video ETtoday search mobile

夢幻雲朵飄上錶面　Grand Seiko加一顆金星秀傲人精準度

>

▲▼ GS,積家 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko「44GS」55周年限定錶款SBGP017，108,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是Grand Seiko（GS）經典錶款44GS問世55周年，品牌陸續推出紀念錶彰顯「Grand Seiko Style」特色，最新力作為全球限量2,000只的天藍色面盤SBGP017腕錶，將品牌位於日本信州「時之匠工坊」周圍的雲海奇景，濃縮於面盤之間，因此以壓印方式展現刷紋般的紋理，輔以淺藍色調展現雲朵的層次與質感，配上深藍色的GS的Logo與藍鋼秒針，更為出色。

▲▼ GS,積家 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko「44GS」55周年限定錶款SBGP017的天藍色面盤，呈現信州時之匠工坊周圍轉瞬即逝的雲海奇景。

Grand Seiko「44GS」55周年限定錶款SBGP017的6時位置，點綴一顆金色五芒星，是品牌高精準度的象徵，內載年誤差僅±5秒的特規版9F85機芯，透明底蓋可一覽精心打磨的金色機芯，以及此枚機芯首度採用的藍鋼螺絲，凸顯內外皆美的細膩工藝。

▲▼ GS,積家 。（圖／公關照）

▲透視背蓋可一覽9F85機芯的精美飾面。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）則捕捉變化莫測的夜空，為Rendez-Vous Star約會系列流星腕錶加入不少裝飾技法，包括手工微繪雲朵和雲朵隱藏或顯現星星圖案、鑽石鑲嵌，並結合流星因應手腕擺動而啟動的創新機芯結構，讓面盤每小時會上演4至6次流星隨機劃過夜空的浪漫景象。

▲▼ GS,積家 。（圖／公關照）

▲積家Rendez-Vous Star約會系列流星腕錶，2,420,000元。（圖／積家提供）

►Seiko動力儲存顯示錶不到2萬入手　奶油色面盤大秀復古風

►Oris綠錶源自牡蠣殼色　喚起紐約港復育計畫



 

關鍵字：

Grand Seiko, Jaeger-LeCoultre, 積家

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

周杰倫新MV洩愛的證據　戴21萬對戒大秀琴藝

周杰倫新MV洩愛的證據　戴21萬對戒大秀琴藝

宋慧喬謎樣身高穿出長腿比例　穿露肚裝被10萬名牌包遮光

宋慧喬謎樣身高穿出長腿比例　穿露肚裝被10萬名牌包遮光

凱特王子妃看溫網表情包出爐　見失誤球顧不得優雅張嘴惋惜

凱特王子妃看溫網表情包出爐　見失誤球顧不得優雅張嘴惋惜

黃藍礦石慈善手鍊挺烏克蘭　凱特布蘭琪義賣國旗裝助難民 王心凌亮27萬LV行頭　學院風西裝外套減齡必備 Oris綠錶源自牡蠣殼色　喚起紐約港復育計畫 陳喬恩墾丁行帶一堆名牌包　自爆患「包包配色強迫症」 「柔道男神」楊勇緯Seiko上手　瀟灑帥氣指數激升 郭書瑤短版衣炸出馬甲線　和寶格麗蛇包比搶鏡 40歲宋慧喬迷你裙配球鞋當學生妹　套深V露腰裝配珠寶秒變貴婦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面