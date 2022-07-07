夢幻雲朵飄上錶面　Grand Seiko加一顆金星秀傲人精準度

▲Grand Seiko「44GS」55周年限定錶款SBGP017，108,000元。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

今年是Grand Seiko（GS）經典錶款44GS問世55周年，品牌陸續推出紀念錶彰顯「Grand Seiko Style」特色，最新力作為全球限量2,000只的天藍色面盤SBGP017腕錶，將品牌位於日本信州「時之匠工坊」周圍的雲海奇景，濃縮於面盤之間，因此以壓印方式展現刷紋般的紋理，輔以淺藍色調展現雲朵的層次與質感，配上深藍色的GS的Logo與藍鋼秒針，更為出色。

▲Grand Seiko「44GS」55周年限定錶款SBGP017的天藍色面盤，呈現信州時之匠工坊周圍轉瞬即逝的雲海奇景。

Grand Seiko「44GS」55周年限定錶款SBGP017的6時位置，點綴一顆金色五芒星，是品牌高精準度的象徵，內載年誤差僅±5秒的特規版9F85機芯，透明底蓋可一覽精心打磨的金色機芯，以及此枚機芯首度採用的藍鋼螺絲，凸顯內外皆美的細膩工藝。

▲透視背蓋可一覽9F85機芯的精美飾面。

瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）則捕捉變化莫測的夜空，為Rendez-Vous Star約會系列流星腕錶加入不少裝飾技法，包括手工微繪雲朵和雲朵隱藏或顯現星星圖案、鑽石鑲嵌，並結合流星因應手腕擺動而啟動的創新機芯結構，讓面盤每小時會上演4至6次流星隨機劃過夜空的浪漫景象。

▲積家Rendez-Vous Star約會系列流星腕錶，2,420,000元。（圖／積家提供）

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