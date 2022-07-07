TWICE新畫報周子瑜薄紗馬甲搶C位　志效放送深溝無懸念最辣！

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE九名成員近日合體登上美版《COSMOPOLITAN》雜誌，一系列新畫報隨之釋出，全員到齊以華麗的裝扮現身，讓人眼睛都不知道看誰好了，其中台灣成員周子瑜以一身「薄紗馬甲」禮服搶下C位，隊長志效則是放送胸前深溝，無懸念奪下全團最辣。

在這次的雜誌訪問工作中，邀請TWICE談談出道這七年來心境上的變化，以及令她們感到深刻的演出經驗和透露個人的未來規劃，周子瑜提到：「在TWICE出道之前我從來都不是一個健談的人，現在我肯定說得更多，而且我比以前更外向了。而這一切都是因為我渴望與我們的粉絲交流。」對此Mina有相同的看法，Momo則認為對她來說最大的變化是：「我們現在真的很了解彼此，彼此更加舒適和放鬆。」

雖然經紀公司經常被認為不夠重視周子瑜，但是這次在新畫報中，周子瑜可說都是站在重要的位置，全團封面照中每一個人都華麗出鏡，以綠色為基調，Sana穿著亮片紫色洋裝點綴，子瑜的橘色調緊身裙則顯得突出，但志效的貼身洋裝擠出深溝，惹火的葫蘆形好身材盡顯，造型無懸念是全團最辣吧。

▲TWICE 隊長志效封面造型。（圖／翻攝自IG@_zyozyo）



分為小組合拍時，周子瑜與志效、Momo同框，其中子瑜站在C位、身穿一襲「薄紗馬甲」禮服，從胸前一路透視到裙襬性感至極，蕾絲覆蓋若隱若現的肌膚更添女人味；志效換上霸氣的綠色西外與連體褲，Momo則是紅色褲裝的造型，貼身抹胸裹著傲人上圍，團內性感擔當的好身材果然藏也藏不住。

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