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Krystal機場生圖網大讚！「人間RL」背心＋牛仔褲根本行走畫報

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▲RL 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲韓女星Krystal（鄭秀晶）深受時尚圈寵愛 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）深受時尚圈寵愛，身為RALPH LAUREN南韓品牌大使，稍早現身機場準備飛往英國觀看溫布頓網球（溫網）錦標賽，她一身輕鬆私服裝扮，以品牌碎花針織背心搭配牛仔褲，手拎迷你單肩包，生圖曝光吸引網友驚呼：「狀態好好」、「人間RL」。

POLO  RALPH LAUREN擔任溫網官方指定服飾品牌多年，今年邀請品牌大使Krystal前往觀賽，她自然是全身行頭都來自品牌，以羊毛針織背心搭配牛仔褲現身機場，飄逸中分長髮自帶仙氣，即便是淡妝也藏不住精緻氣息。此外，手拎Polo ID Suede Mini肩背包，圓弧曲線相當吸睛，詢問度很高。

▲RL 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

▲Krystal全黑穿搭有層次感，來自CHARLES & KEITH （小CK）手提包以及鋸齒鞋很好入手 。（圖／翻攝自IG、品牌官網）

此次機場私服也被網友大讚，不少人認為Krystal狀態很好，把RL穿出韓風。其實Krystal穿搭很值得粉絲學習，先前她還以韓設計師品牌MOONSUN背心搭配上自己所代言的CHARLES & KEITH （小CK）手提包以及鋸齒鞋，打造輕鬆風格。

關鍵字：

Krystal, 鄭秀晶, RALPH LAUREN

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