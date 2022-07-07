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天母百貨含金量超高！SOGO引進3大香氛搶客　大改裝挑戰45億元　

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記者鮑璿安／台北報導

北市天母地區百貨面對疫情表現亮眼，遠東SOGO 天母店歷經上半年改裝，一次引進3大香氛品牌、一線高爾夫球具配件區吸客。業者透露，商品以及店裝調整對於天母顧客很有感，其中男裝、女裝、家電三大業種表現最為亮眼，就連餐飲也已恢復到疫情前8成，可見顧客消費意願，今年（2022年）渴望突破45億元業績。

▲SOGO天母 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲SOGO天母 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲SOGO天母引入高爾夫球品牌HONMA 以及童裝ROOKIE。（圖／記者鮑璿安攝）

百貨針對在地顧客持續轉型，特別引進獨家品牌，像是高爾夫球品牌HONMA、童裝集合店ROOKIE，都是考量到在地消費者特性。SOGO 天母店長蕭淑英坦言，天母地區含金量高，就算是近3年受到疫情影響，但天母地區3間百貨，包括新光三越天母店和大葉高島屋以及SOGO 天母店，還是創造了破百億元的商機，去年稍稍下降到81億元。而SOGO天母店去年就創造41億元商機，佔了半數，今年則要爭取45億元業績。

▲SOGO天母 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲香氛一站式體驗。（圖／記者鮑璿安攝）

當地化妝品、香氛類也是主要賣點，SOGO 天母店多年來一直在爭取全省的化妝品排名，以種類多、獨家品項等因素取勝，今年有望到第15名。再加上一樓引進JO MALONE、沐浴香氛SABON、法國芳療品牌DARPHIN，加上原有的澳洲居家香氛品牌Aesop，將帶給顧客一站式體驗。而3樓則引進日本女裝Leilian、天然保養品牌德國世家Dr.Hauschka。

▲▼新光三越 。（圖／百貨提供）

▲▼新光三越 。（圖／百貨提供）

▲新光三越線上《名人時尚選物店》開站 ，ESTEE LAUDER小棕新客組特價2,800元 。（圖／百貨提供）

同時，新光三越線上《名人時尚選物店》開站，邀請KOL莫莉擔任大使演繹精品新款。此次針對線上購物體驗升級，消費者可透過新光三越官網、APP和skm online，線上即時選購名人推薦單品，即日起至7/13（二）期間，凡購買LOEWE包款將可獲得專屬折扣，選購化妝品並輸入折扣碼即可不限金額現折200元。

關鍵字：

遠東, SOGO , 天母, 改裝, 消費

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