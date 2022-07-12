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墾丁夏都酒店激殺5.6折！絕美貝殼沙灘、超多水上活動　玩到不想回家

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文／C編

夏天就是要到「國境之南」墾丁享受一下烈陽高照的感覺，補充滿滿正能量，「Her森森」推出「墾丁夏都沙灘酒店雙人平日住宿券」，原價9900元、特價5588元，超強的5.6折優惠，就可以體驗宛如出國般的度假氛圍，衝一趟墾丁，真的很值得。

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▲墾丁,夏都沙灘酒店,夏都,Her森森。（圖／Her森森）

▲墾丁夏都沙灘酒店 雙人平日住宿券，原價9900元、特價5588元，點我購買

夏都沙灘酒店鄰近墾丁大街以及墾丁國家森林公園、船帆石等名勝，擁有綿延2.8公里的潔淨貝殼沙灘，295間各式舒適客房，不僅有面對海景的套房，也有面對山景的房型，可以說是哪種旅客都可以滿足。

其中，最厲害的就是貝殼沙灘，住在飯店裡面就可以享受異國般的海灘景緻，也能直接到沙灘玩耍，館內也提供各種水上遊樂設施，包括海上腳踏車、海上龍舟、SUP站立式衝浪板體驗、海洋獨木舟等等，入住就可以玩到爆，當然超值得。

不只是海上活動多元，室內也有各種不同的遊樂設施提供小孩玩樂，包括賽車、棒球、撞球、桌球、手足球等等，很適合全家大小一起前往，尤其是這樣的親子活動空間，更是消耗小朋友體力的好地方，絕對要參加。

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▲墾丁,夏都沙灘酒店,夏都,Her森森。（圖／Her森森）

▲墾丁夏都沙灘酒店 雙人平日住宿券，原價9900元、特價5588元，點我購買

「Her森森」推出「墾丁夏都沙灘酒店 雙人平日住宿券」，原價9900元、特價5588元，裡面有超多設施跟海上活動可以參與，在裡面就可以玩上一整天，甚至還可以去泳池享受美景山色，當然很超值，一定要趕快搶起來。

關鍵字：

墾丁, 夏都沙灘酒店, 夏都, Her森森

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