LV開蔚藍海岸度假餐廳！享受普羅旺斯美景、米其林餐點

▲LV新設餐廳充滿寧靜的氛圍，撒下幾縷陽光，十分浪漫。（圖／LOUIS VUITTON官方）

實習記者蘇郁晴／綜合報導

知名奢侈品巨頭路易威登(Louis Vuitton)跨足酒店業，在極具浪漫風情與藝術色彩的法國南部蔚藍海岸開設米其林一星的餐酒館，與美食界新星莫里薩克(Mory Sacko)攜手合作，共同打造出一處能讓人完全拋除雜念，盡情享受南法魅力的度假場所。餐廳於6月17日開始營業，並開放線上預約。

路易威登於2020年在其位於日本大阪的旗艦精品店開設了第一家威登咖啡廳和餐廳，並於去年在其位於東京的新七層銀座並木旗艦店開設了LV咖啡廳和巧克力店，都是相當多人喜愛造訪的熱門地點。

而在今年夏天，路易威登於迷人的法國普羅旺斯聖特羅佩(Saint Tropez)新開設首家獨立餐廳⸺Mory Sacko at Louis Vuitton 。餐廳設點的普羅旺斯小鎮是以搭乘私人飛機四處旅遊的高端客戶族群、上流的海灘俱樂部和精彩熱鬧的夜生活而聞名，這些特點都與其高貴奢華的品牌形象不謀而合。

▲LV在南法新開設的米其林餐廳外觀。（圖／LOUIS VUITTON官網）



▲室內設計與家具選用都相當奢華、高級。（圖／LOUIS VUITTON官網）

整體環境和裝潢設計都相當令人期待，路易威登餐廳進駐了白色1921酒店（White 1921 Hotel）的漂亮露台，讓造訪的旅客能體驗精緻的設計品味與當代的美食精神如此協調的融合於此處。

餐廳坐落在聖特羅佩斯的精華地帶的競技場廣場(Place de Lices)， 此區域的街道兩旁充滿許多餐酒館、高檔商店，還有一個普羅旺斯市場，出售富含當地特色的各式商品，包含法式長棍麵包、古董、海灘罩衫等。

路易威登與米其林星級廚師莫里薩克(Mory Sacko)合作，年僅 29 歲的他已經是美食界的耀眼新星。莫里薩克在2020年參加了第十一季的歐洲烹飪真人秀「頂級廚師」(Top Chef)，並因其在烹飪中的大膽嘗試和源源不絕的創意而脫穎而出，同年宣布在巴黎開設他的第一家餐廳MoSuke，並被富比世雜誌評選為「30歲以下傑出青年領袖」 。這位年輕廚師熱愛旅行與品嘗各國料理，其菜單靈感將囊括世界各地的美食食譜，融入現代氛圍與個人特色，特別是來自非洲、日本和法國等國的烹飪元素，獻上一道道外表精緻且用料高級的餐點——此點正反映了聖特羅佩作為世界各地富裕旅客的首選城市。

▲米其林主廚MORY SACKO（圖／LOUIS VUITTON官網）

▲每道料理都經過團隊精心設計。（圖／截自MORY SACKO AT LOUIS VUITTON官方Instagram）

餐廳營業時間分為中午及晚上兩個時段，總共設有40個戶外座位。午餐的靈感來自日本的火車便當，在特別訂製的木製托盤上及玻璃容器中，並於主食上襯托著永生花和樹葉，以此呈現出濃烈的夏日風情。晚餐則是有提供新鮮龍蝦、上等牛排、高級海鮮料理、清爽的水果沙拉、和各式特色小菜等。「Mory Sacko at Louis Vuitton」使用南法當地新鮮食材及各式嚴選蔬果所烹調出的一道道佳餚，讓人猶如置身於最高檔的度假天堂，盡情地享受食物在舌尖上舞出一段段純粹香甜的夏日之歌。

▲融合日法非等國特色的高級料理。（圖／截自MORY SACKO AT LOUIS VUITTON官方Instagram）

▲在精心設計的木製盤具上及玻璃小碟上呈現清爽的夏日風味。（圖／LOUIS VUITTON官網）



▲選用當地新鮮海鮮烹調。（圖／截自MORY SACKO AT LOUIS VUITTON官方Instagram）

▲搭配多樣化季節性蔬果料理。（圖／截自MORY SACKO AT LOUIS VUITTON官方Instagram）

▲清爽可口的各式小菜。（圖／截自MORY SACKO AT LOUIS VUITTON官方Instagram）

除了作為享受高級料理的場所之外，這裡的裝飾更是極度吸睛動人：大至室內設計，小至碗盤餐具、餐點都隨處可見路易威登品牌的經典設計元素。在南法的炎炎夏日，這裡也有提供消暑冰品與手工甜點，讓造訪的旅客得以清涼一夏。有許多人會選擇在經過午後陽光及湛藍大海的洗禮後，換上乾淨舒適的衣服，吹著栩栩微風散步到此處小酌一杯。除了如電影場景般華麗的每個角落，這裡的每道料理在外觀上更是宛如藝術精品，令人完全捨不得咬上一口。

▲隨處可見LV經典設計元素的特色餐點。（圖／LOUIS VUITTON官網）



▲使用特別訂製的LV瓷器盛裝餐點。（圖／LOUIS VUITTON官網）

▲印有LV logo的各式碗盤餐具。（圖／LOUIS VUITTON官網）



▲在普羅旺斯地區相當罕見的日式鯛魚燒。（圖／截自MORY SACKO AT LOUIS VUITTON官方Instagram）

穿越滿滿藝術氣息的半月拱門，便進入到餐廳空間內。外觀以石灰華、木材、繩索和藤條為主軸，搭配裝飾Monogram 圖案的鮮花及露台上以 Louis Vuitton 的Objets Nomades系列家具作為點綴，是相當引人注目的建築風格。整體設計都讓人感受到這棟建築物散發出來的典雅靈魂與精緻氛圍，讓造訪的遊客能在此處完全地放鬆身心，好好享受於當下恍如夢境一般的優美恬靜中，沉浸在地中海沿岸度假的愜意舒適。

▲讓人盡情享受與放鬆身心的度假天堂。（圖／LOUIS VUITTON官網）



▲具南法度假感與地中海風情的戶外吧台區。（圖／截自MORY SACKO AT LOUIS VUITTON官方Instagram）