聲寶冷暖空調優惠價開跑！全機體變頻超省電　開整天也放心

文／C編

台灣夏天潮濕炎熱，對於很多燥熱體質的人來說，真的是不開冷氣不行，「Her森森」推出「SAMPO聲寶一級能效2-3坪旗艦變頻冷暖分離式冷氣」，原價19900元，結帳有驚喜優惠價，一級節能的設計，不但吹起來涼，還可以節電，是最棒的夏季選擇。

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▲SAMPO聲寶 一級能效2-3坪旗艦變頻冷暖分離式冷氣，原價19900元，特價優惠中，點我購買。



聲寶的這款分離式冷氣，為變頻一對一機型，具備冷暖氣功能，室外機有7大防護，包括高效親水性散熱片、控制器保護盒、抗氧化防潮劑、抗鏽蝕精油SPA、不銹鋼螺絲、鍍鋅強化腳座、防鏽烤漆殼，可以避免置於室外容易受潮受損。

室外機強效的保護延長使用壽命，室內機體更是一級節能，開一整天也不用擔心電費爆表，擁有機體強化防鏽、雙倍淨功能、強力省電靜音便利鍵，同時機體是台灣製造，使用起來更加安全放心。

最厲害的是，一般一台變頻空調有一個壓縮機、兩個馬達，但往往只有一個是變頻，但聲寶做到3個都是變頻，裡外都很省電，連最低運轉頻率都可以達到低震動、低噪音，真正節能又安靜，搭配液晶無線遙控器，更加適合懶人。

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「Her森森」推出「SAMPO聲寶 一級能效2-3坪旗艦變頻冷暖分離式冷氣」，原價19900元，結帳有驚喜優惠價，很適合房間或是小家庭使用，而且冬天還有暖氣，多功能的設計，當然是必買。