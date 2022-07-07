姚元浩賣錶換輪胎　瘋賽車年支出「不想算」

▲姚元浩演繹全球限量500只的TAG Heuer Monaco紫色錶面限量計時腕錶。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

男星姚元浩今受TAG Heuer（泰格豪雅）之邀，分別以西裝與休閒裝扮演繹全球限量500只、台灣配額5只的Monaco紫色錶面限量計時腕錶，他自招對賽車瘋狂，連錶款聽到「賽車」兩字也會好感度激升，為了追求賽車夢，他曾賣錶去買賽車輪胎，至於一年花多少錢在這項競速運動上？他直言：「不想算！」不過他依然理性表示：「生活還是要擺在第一位啦！」

▲姚元浩以深色西裝搭配TAG Heuer Monaco紫色錶面限量計時腕錶。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

1969年問世的Monaco系列腕錶是TAG Heuer賽車錶代表作，勾起姚元浩想一遊摩納哥看F1賽事的念頭，他表示：「一定要去這個賽車天堂！但當地物價太高，一定要好好規劃待上一個月。」現階段先戴Monaco紫色錶面的限量計時碼錶過過癮，一般人認為紫色很難駕馭，但此款深紫色面盤從中央向外由淺至深漸層，搭配兩個黑色功能小盤，彰顯煙燻質感。

▲姚元浩難以抗拒賽車錶的魅力。

TAG Heuer會展現此特殊色，源自初代Monaco腕錶的錶面黃銅底板經過藍色金屬塗料處理，面盤隨著時間推移而產生銅綠，因此原本的藍面逐漸轉為中間稍淡、邊緣較深的漸層紫色，啟發今日限量錶的設計。

▲TAG Heuer全球限量500只的Monaco紫色錶面限量計時腕錶，235,600元。





▲TAG Heuer 泰格豪雅Monaco紫色錶面限量計時腕錶的黑色錶帶內襯紫色皮革。



IWC（萬國錶）也與賽車緊密連結，與國際拍賣行邦瀚斯合作，正於其官網拍賣最後一只大型飛行員腕錶萬年曆特別版「Toto Wolff x Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team」，此款限量100只的腕錶為致敬Mercedes-AMG PETRONAS Formula One™ 車隊負責人暨執行長 Toto Wolff 的輝煌成就而生，目前於邦瀚斯上拍為編號50的錶款，所得將捐贈由 Mercedes-AMG PETRONAS F1™ 車隊與車手路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）共同發起的慈善組織 Ignite，以促進賽車運動的多元包容，品牌同時宣布每年將捐款約152萬元台幣支持該組織。

▲IWC正於邦瀚斯官網拍賣最後一只大型飛行員腕錶萬年曆特別版「Toto Wolff x Mercedes-AMG Petronas Formula One™ Team」。（圖／IWC提供，以下同）

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