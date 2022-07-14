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張嘴傻笑照樣迷人！維持牙齒亮白3秘訣　5種食物少吃避免染色

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文／C編

牙齒白皙不只是可以給人良好乾淨的形象，某種程度來說，也可以維持牙齒健康關鍵，以下就盤點3個可以讓牙齒亮白的方法，做好清潔保健是最基本的要求，可以適時的搭配美白療程，包準讓你人見人愛。

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▲牙齒,黃板牙,美白,保養,Her森森,Biorepair,貝利達,牙膏,。（圖／Her森森）

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1.避免色素沉澱

根據醫生指出，像是咖啡、茶、紅酒、醬油、咖哩等食物，都很容易讓牙齒染色，引發發黃的狀況出現，因此日常盡量避免這類型的食物，真的要喝、吃，可以使用吸管或是吃完立刻刷牙，來避免色素長時間附著在牙齒上。

2.定期做牙齒美白

除了基本的日常保健，定期做牙齒美白，也是很多人會選擇的選項，像是冷光美白、噴砂美白、牙齒貼片等等方式，都是現在很常見的美白方法，可以在醫生的建議下，定期進行整理，維持良好形象。

3.常保乾淨清潔

吃完飯後刷牙，是很多重視牙齒清潔的人會做的事情，尤其戴牙套或假牙者，但是別以為健康的牙齒就不需要，想要維持牙齒健康，需要勤清潔，尤其是吃完飯、喝飲料之後，避免食物長時間附著在牙齒上，造成蛀牙等問題。

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針對牙齒清潔，「Her森森」推出「Biorepair貝利達牙周敏酸必用款」，含全效牙膏兩支、抗敏兩支、兒童牙膏一支，原價1300元、特價780元，等於每支156元，除了居家使用，也別忘了隨身攜帶，維持一口令人羨慕的好牙。

關鍵字：

牙齒, 黃板牙, 美白, 保養, Her森森, Biorepair, 貝利達, 牙膏

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