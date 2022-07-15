Jo Malone低於6折！英國梨與小蒼蘭、海鹽與鼠尾草　七夕買給自己也開心

文／C編

Jo Malone可以說是香水界的王者，自從推出英國梨與小蒼蘭之後，立刻風靡全台，所有女孩都在搶這款味道，現在不需要到貴貴的專櫃去買，「Her森森」直接幫你備好30ml、1518元的超優價格，比起原價2600元，將近省快一半，低於6折很值得入手。

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▲Jo Malone 香水英國梨與小蒼蘭30ml，原價2600元、特價1518元，點我購買。



Jo Malone的英國梨與小蒼蘭不僅是全球最熱賣的香水，更是很多藝人結婚小物的指定款，因為淡雅花香又帶點香甜的氣味，讓人用過就難以忘懷，當然很受到歡迎，而且是外面其他香水都很少聞過的味道，可以說辨識度很高。

因為這迷人的香氣，英國梨與小蒼蘭火速成為女孩們都需要的約會神器，噴上享受浪漫約會，連路人回頭率都會變高，可以說是人見人愛的單品，尤其是夏天怕有汗味，有它在完全不用擔心，包準飄散誘人果香。

這次不只是英國梨與小蒼蘭加入特賣，很受到歡迎的藍風鈴跟鼠尾草與海鹽，也加入特惠戰局，30ml原價2600元、下殺1428元，當然要入手，直接省下將近一瓶的錢，不多買幾瓶，簡直對不起自己的荷包。

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▲Jo Malone 香水英國梨與小蒼蘭30ml，原價2600元、特價1518元，點我購買。



Jo Malone香水特殺只有限時7天，想要入手的女孩要搶要快，而且接下來就是七夕情人節，還沒想好禮物的男性朋友們就趁這一檔了，送人大方又有氛圍，而且絕不出錯，單身的女孩買了送給自己，照樣開心。