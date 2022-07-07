fb ig video ETtoday search mobile

趙露思極細肩帶大秀白嫩美背！但粉絲反而更愛她的少女感私服

>

記者王則絲／台北報導

大陸新生代女星趙露思攜手吳磊主演古裝劇《星漢燦爛》於近日開播，馬上引起不少話題，5日於新劇發表會上，趙露思身穿一襲裸膚色的細肩帶裙裝，大秀一片白皙美背，十分優雅大器，雖然網友們一面倒給予高度評價，不過許多粉絲都表示，趙露思的少女感私服造型還是更勝一籌！

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思出席《星漢燦爛》發表會。（圖／翻攝自微博）

今年23歲的趙露思已累積不少知名作品，包括《傳聞中的陳芊芊》、《長歌行》，以及今年播出與楊洋合作的《且試天下》天下，都有超高的人氣，最新古裝電視劇《星漢燦爛》自然受到高度關注。

趙露思於新劇發表會上穿著一襲裸膚色的細肩洋裝，搭配疊戴珍珠項鍊，披著一頭長捲髮優雅亮相，裙裝上綴滿不規則形狀的珍珠，閃爍熠熠光澤，巧妙與劇名產生聯想，工作室精修圖裡她更挽起頭髮，秀出大片白皙美背，更是吸住眾人目光，獲得粉絲盛讚：「高貴優雅」、「又白又嫩，一整個美！」

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思新劇發表會造型。（圖／翻攝自微博）

不過比起公開活動上的禮服造型，許多網友表示更喜歡趙露思的私服，認為禮服總是把女星們塑造成很類似的感覺，私服更有個人特色。像是趙露思的私服造型一直以來都是女孩們的關注焦點，注重舒適感受的她，有時喜歡寬鬆休閒的街頭感、有時也喜歡甜美風格，不經意流露的少女感更討人喜歡。

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思 。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思私服造型。（圖／翻攝自微博）

►TWICE新畫報周子瑜薄紗馬甲搶C位　志效放送深溝無懸念最辣！

►娜塔莉波曼身前「狂開9洞」洩致命氣息　披最時髦戰甲戰力大增

關鍵字：

趙露思, 星漢燦爛

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

營養師：「3種茶」多喝，不僅防癌、降血脂，還能預防失智

營養師：「3種茶」多喝，不僅防癌、降血脂，還能預防失智

星巴克7／8起連續3天買一送一　少見的週末優惠一起喝起來！

星巴克7／8起連續3天買一送一　少見的週末優惠一起喝起來！

毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

43歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚，超嚴苛減重菜單公開 王心凌凍齡還高衣Q！158穿成170　5套顯高又顯瘦的穿搭術快筆記起來 上班的「第一個小時」很重要！　做2件事就能提升整天效率 與愛情相比更重視友情的3大星座！Top 1愛自由，最怕被戀愛綁架 TWICE新畫報周子瑜薄紗馬甲搶C位　志效放送深溝無懸念最辣！ 楊丞琳認「老化焦慮」：35歲後身體大不如前，瘦的速度也變慢了 40歲宋慧喬迷你裙配球鞋當學生妹　套深V露腰裝配珠寶秒變貴婦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面