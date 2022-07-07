趙露思極細肩帶大秀白嫩美背！但粉絲反而更愛她的少女感私服

記者王則絲／台北報導

大陸新生代女星趙露思攜手吳磊主演古裝劇《星漢燦爛》於近日開播，馬上引起不少話題，5日於新劇發表會上，趙露思身穿一襲裸膚色的細肩帶裙裝，大秀一片白皙美背，十分優雅大器，雖然網友們一面倒給予高度評價，不過許多粉絲都表示，趙露思的少女感私服造型還是更勝一籌！

▲趙露思出席《星漢燦爛》發表會。（圖／翻攝自微博）



今年23歲的趙露思已累積不少知名作品，包括《傳聞中的陳芊芊》、《長歌行》，以及今年播出與楊洋合作的《且試天下》天下，都有超高的人氣，最新古裝電視劇《星漢燦爛》自然受到高度關注。

趙露思於新劇發表會上穿著一襲裸膚色的細肩洋裝，搭配疊戴珍珠項鍊，披著一頭長捲髮優雅亮相，裙裝上綴滿不規則形狀的珍珠，閃爍熠熠光澤，巧妙與劇名產生聯想，工作室精修圖裡她更挽起頭髮，秀出大片白皙美背，更是吸住眾人目光，獲得粉絲盛讚：「高貴優雅」、「又白又嫩，一整個美！」

▲趙露思新劇發表會造型。（圖／翻攝自微博）



不過比起公開活動上的禮服造型，許多網友表示更喜歡趙露思的私服，認為禮服總是把女星們塑造成很類似的感覺，私服更有個人特色。像是趙露思的私服造型一直以來都是女孩們的關注焦點，注重舒適感受的她，有時喜歡寬鬆休閒的街頭感、有時也喜歡甜美風格，不經意流露的少女感更討人喜歡。

▲趙露思私服造型。（圖／翻攝自微博）



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