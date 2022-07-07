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楊謹華珠寶看不膩　收貼心老公七夕禮物「包場」

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記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌FRED今在台發表101件高級珠寶，由女星楊謹華示範新作，她對於媒人黃嘉千婚變一事保持低調，僅表示與昨日回應相同會繼續支持好友，但談及老公Ben倒是侃侃而談，多次透露老公非常貼心，已預約包場她主演的新電影《民雄鬼屋》，對她而言已是最棒的七夕情人節禮物。

▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華戴FRED Chance Infinie 高級珠寶系列手鍊1,765,400元，項鍊1,038,300元。（圖／FRED提供，以下同）

▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）

▲讓楊謹華愛不釋手的FRED Chance Infinie crazy 8紅碧璽吊墜鑽石手鍊，1,765,400元。

身為時尚圈寵兒，楊謹華表示珠寶猶如藝術品，百看不膩，她最喜歡FRED無限符號、也像數字8的Chance Infinie系列，她今日所戴的Chance Infinie Crazy 8玫瑰金紅碧璽手鍊正是她的最愛，她的眼光還投向品牌經典的Force 10系列手環，因為可自由選擇喜愛的帆船鍊扣與鍊繩，已有上千種的變化，她為自己選配橘色、黃色等夏季亮眼色彩，老公則以沉穩或航海風格的組合為主。

▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）

 

▲FRED Force 10系列有上千種搭配組合，此為XL白金帆船鍊扣結合精鋼練繩手鍊，345,400元。

▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）

▲楊謹華戴FRED Chance Infinie Cascade 高級珠寶系列雙指戒指545,200元， 項鍊2,373,800元，耳掛672,400元。

此次FRED在台展出101件高級珠寶，強調均為日常容易搭配的時尚設計，首度曝光為流星瀑布線條的Cascade系列，款式包括項鍊、雙指戒與時髦耳掛；而全場最高價為887萬元的2.56克拉緬甸無燒鴿血紅鑽石戒指，另有多款大克拉數的Pain de Sucre系列彩色寶石戒指，氣勢十足。

▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）

▲FRED Chance Infinie Cascade垂墜鑽石耳掛（左）672,400元，鑽石雙指戒 545,200元。

▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）

▲FRED此次全場最高價的2.56克拉緬甸無燒鴿血紅鑽石戒指（左）8,870,800元，Pain de Sucre系列16.23克拉海水藍寶石鑽石戒指513,800元。

造型搶眼的戒指是出席隆重場合不可或缺的重要配飾，「英國蕾哈娜」芮塔歐拉（Rita Ora）日前出席電影《Thor: Love and Thunder雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會，一身深V剪裁的Bling Bling水晶禮服已夠搶眼，她還同時搭配卡地亞（Cartier）珠寶，包括結合花式車工鑽石的Reflection de Cartier戒指與雙指鑽石戒指，閃耀紅毯。

▲▼ Rita Ora 。（圖／路透社）

▲芮塔歐拉日前出席電影《雷神索爾：愛與雷霆》倫敦首映會上，佩戴卡地亞珠寶閃耀紅毯。（圖／路透社）

▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）                         ▲▼FRED楊謹華 。（圖／公關照）
▲芮塔歐拉佩戴的卡地亞Reflection de Cartier雙指鑽石戒指（左）3,070,000元，Reflection de Cartier鑽石戒指2,440,000元。（圖／卡地亞提供）

關鍵字：

楊謹華, FRED, Cartier, 卡地亞

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