PRADA下季美衣、亮點手袋搶先看！超Ｑ「機器人耳環」逼人剁手

記者王則絲／台北報導

PRADA今（7日）舉行秋冬系列預覽會，帶大家在盛夏之時搶先近距離欣賞秋冬美衣。PRADA 2022秋冬男女裝之間存在緊密連結，並與日常的元素融入，藉由彼此間呼應來體現品牌一貫的制服概念，其中手袋部分更無需去區分男女，此外，本季新推「機器人耳環」系列讓人一眼難以忘懷，超Ｑ的外型簡直逼人剁手！

▲PRADA 2022秋冬系列男、女裝存在緊密連結。（圖／品牌提供）



PRADA創意總監Miuccia Prada與Raf Simons共同打造了2022秋冬男女裝系列，切合先前大秀的科幻感主題，本季部分服裝令人聯想到太空裝，像是貼身的高領衫造型，而力量與份量的展現也被處處強調，舉凡男裝倒三角形輪廓的大衣、外套，收縫肩線以製造挺度的毛衣，都有種Powerful的態度。

▲PRADA 2022男裝系列注重肩膀輪廓線。（圖／翻攝自IG、記者王則絲攝）



與Raf Simons十分熟識的藝術家Peter de Potter，在本季提供了許多靈感，運用高科技尼龍材質打造的工裝套裝上頭，便能看見一些代表Peter de Potter日常的元素，例如森林樹木、家前小門、狐狸⋯⋯；裹上皮草的長版大衣則是混入了女裝的概念。

▲PRADA 2022秋冬女裝。（圖／品牌提供）



接著女裝的部分呈現更為生活化的樣貌，坦克背心與精緻網紗、刺繡的結合，替日常帶來華麗，而寬闊肩膀線條的外套、厚實Oversized的飛行夾克⋯⋯正是與男裝的連結之處，日常實用單品與精緻晚禮服的碰撞，代表著PRADA最愛、也是最活用的二元融合手法。

▲女裝與男裝間有著相似的輪廓。（圖／記者王則絲攝）



「Symbole」系列手袋受到品牌的招牌三角形元素啟發，以最直截了當的方式設計而成，推出眾多尺寸與包型選擇，有小巧可愛、也有著重容量的托特包，存心令人選擇障礙症發作；「機器人耳環」系列令人一眼勾起童心，以招牌的三角標型式設計，且推出許多顏色，極度可愛的模樣逼人剁手。

▲PRADA「Symbole」系列手袋。（圖／記者王則絲攝）



▲機器人耳環系列，也可以當作小吊飾。（圖／記者王則絲攝）



▲PRADA圖騰頸環。（圖／記者王則絲攝）



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