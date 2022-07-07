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乳癌是女性癌王！營養師曝「多吃5種食物」助預防　還有5大NG快避開

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▲▼ 營養師教「乳癌預防」10大飲食原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

▲營養師分享有助於預防乳癌的5種食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝pexels、pexels

近日歌手朱俐靜驚傳因乳癌病逝，年僅40歲，讓乳癌年輕化再度引發各界關注，尤其乳癌更是女性癌症罹患率第一名，根據國健署的統計，相當於每天有31位女性被確診乳癌。知名營養師高敏敏就分享乳癌預防的10大飲食生活原則，教你從多吃5種食物＋避開5件NG事，預防乳癌發生。

▲▼ 營養師教「乳癌預防」10大飲食原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃5大NG快避開

1.高油飲食

尤其是過多的動性油脂，例如牛腩、三層肉、牛油、豬油、紅肉加工品等，因為飽和脂肪酸高的食物容易促進荷爾蒙分泌、誘發身體發炎 增加乳癌風險。

2.肥胖

肥胖是乳癌的危險因子，建議平時將BMI控制在<27以內。女性體內除了卵巢會分泌雌激素之外，脂肪細胞也會讓雌激素濃度增加，過多雌激素刺激就會增加乳癌風險。

▲▼ 營養師教「乳癌預防」10大飲食原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

3.高溫烹調方式

例如油炸、大火炒等這類烹調方式都會造成自由基過多，增加細胞病變的機率。

4.酗酒、抽菸

過量的酒精、吸菸，會提高乳癌罹患率。

5.塑膠製品

遠離環境荷爾蒙，例如過多的塑膠杯、塑膠袋使用，環境荷爾蒙就是「會干擾內分泌的物質」，進而影響身體荷爾蒙運作。除了塑化劑之外，重金屬、農藥等也都要注意。

▲▼ 營養師教「乳癌預防」10大飲食原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃5種食物多補充

1.優質蛋白質食物

可以多選擇來自於魚類、豆類製品等蛋白質食物，尤其是Omega-3脂肪酸含量豐富的鯖魚、虱目魚、秋刀魚、四破魚、鮭魚等，可以降低身體的發炎反應。

▲▼ 營養師教「乳癌預防」10大飲食原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

2.平時多吃十字花科食物

像是高麗菜、花椰菜、小白菜、白蘿蔔等十字花科食物，所含的吲哚、硫化素成份會減少自由基，降低乳癌的發生。

3.高纖食物

平時要攝取足夠的膳食纖維，因為纖維可以幫助油脂代謝，建議可多吃糙米、薏仁、燕麥、地瓜葉、黑木耳、菇類等高纖食物。

▲▼ 營養師教「乳癌預防」10大飲食原則 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.每天適量的豆製品

像是豆腐、豆漿、豆干等豆類製品含有豐富的大豆異黃酮，也有助乳癌的預防。因為植物性的雌激素結構類似雌激素，可以去競爭吸收，減少體內過多雌激素刺激，就能幫助預防癌症。

5.選對油

建議烹調用油使用像是橄欖油、苦茶油、亞麻籽油等，不飽和脂肪酸高的「植物油」。

除了飲食、生活習慣上的調整，高敏敏也提醒，預防勝於治療，建議婦女要定期檢查，這對於預防乳癌很重要，而且許多地方都有提供免費癌症篩檢，像是乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌等，可帶著健保卡到當地醫療機構定期篩檢。

▲▼ 營養師教「乳癌預防」10大飲食原則。（圖／翻攝unsplash）

最後高敏敏也提醒，除了藉由正確的飲食習慣來預防乳癌，也可改變平時生活作息，像是多喝水、多運動、少熬夜、保持愉悅心情等。

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關鍵字：

癌症, 罹癌, 乳癌, 預防, 飲食, 食物, 防癌, 抗癌, 秘訣, 建議, 營養師, 高敏敏

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