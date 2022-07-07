口渴才喝已太晚！營養師傳授「喝水技巧」，喝過量小心白做工

▲學會正確喝水，讓減脂事半功倍。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

口渴時，水是最解渴且健康的飲料，營養師余朱青分享，喝水好處多，人體有70%都是水，多喝水可以幫助消化吸收、促進新陳代謝，水更可運送養分、調節體溫，同時保持肌膚健康，喝水益處多到數不完，如何聰明喝讓營養師一次教會你。

既然喝水如此重要，那麼要喝多少水才達標？營養師余朱青表示，一般成年人一天要喝的基本水量是公斤數 X 30ml，也就是說以一個60公斤的成年人來看，一天就至少要喝1800ml的水，若有減脂的需求，可以把水量加到至少體重 X 35ml。

減脂的時候，喝水變得更為重要，因為喝白開水能加速新陳代謝，幫助排除身體的毒素和廢物，如果想要成功減脂甩肉，更應該學會如何正確喝水。

余朱青指出，喝水不是拿起來猛灌就好，因為人體每次能吸收的水量有限，平均來說，身體20分鐘大約能吸收200ml 的水量，如果為了湊數，一次喝太多喝過量，那也只是會讓你勤跑廁所而已，身體並無法有效的利用水分。

因此他建議要分次喝，可以把水放在明顯的地方，提醒自己要喝水，即使沒有覺得渴，也要喝一點。不過她也提醒，飯後要隔一小時再喝水，以免影響消化，睡前二小時也不要多喝水，以免晚上一直起床上廁所影響睡眠。

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

不少人常說「喝水也會胖」，他也澄清這個錯誤觀念，因為水是沒有熱量的，體重會增加一定是因為吃了含熱量的食物，如果覺得喝水就胖了，那要想想是不是最近吃太多重口味的食物了，造成水腫。

若真的是水腫，建議也要多喝水，才能將鹽分排出體外，水分也跟著排出，水腫才會消除，體重才能下降。他也提醒喝水雖然好，但有些人不適合喝太多水，像是腎臟病、或是有消化不良的問題，或晚上容易起床頻尿的人，喝水就不要過量，或者要詢問醫生。