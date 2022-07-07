fb ig video ETtoday search mobile

口渴才喝已太晚！營養師傳授「喝水技巧」，喝過量小心白做工

>

▲▼營養師傳授「喝水技巧」，喝過量小心白做工 。（圖／Unsplash）

▲學會正確喝水，讓減脂事半功倍。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

口渴時，水是最解渴且健康的飲料，營養師余朱青分享，喝水好處多，人體有70%都是水，多喝水可以幫助消化吸收、促進新陳代謝，水更可運送養分、調節體溫，同時保持肌膚健康，喝水益處多到數不完，如何聰明喝讓營養師一次教會你。

既然喝水如此重要，那麼要喝多少水才達標？營養師余朱青表示，一般成年人一天要喝的基本水量是公斤數 X 30ml，也就是說以一個60公斤的成年人來看，一天就至少要喝1800ml的水，若有減脂的需求，可以把水量加到至少體重 X 35ml。

▲▼營養師傳授「喝水技巧」，喝過量小心白做工 。（圖／Unsplash）

減脂的時候，喝水變得更為重要，因為喝白開水能加速新陳代謝，幫助排除身體的毒素和廢物，如果想要成功減脂甩肉，更應該學會如何正確喝水。

余朱青指出，喝水不是拿起來猛灌就好，因為人體每次能吸收的水量有限，平均來說，身體20分鐘大約能吸收200ml 的水量，如果為了湊數，一次喝太多喝過量，那也只是會讓你勤跑廁所而已，身體並無法有效的利用水分。

因此他建議要分次喝，可以把水放在明顯的地方，提醒自己要喝水，即使沒有覺得渴，也要喝一點。不過她也提醒，飯後要隔一小時再喝水，以免影響消化，睡前二小時也不要多喝水，以免晚上一直起床上廁所影響睡眠。

▲▼營養師傳授「喝水技巧」，喝過量小心白做工 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

不少人常說「喝水也會胖」，他也澄清這個錯誤觀念，因為水是沒有熱量的，體重會增加一定是因為吃了含熱量的食物，如果覺得喝水就胖了，那要想想是不是最近吃太多重口味的食物了，造成水腫。

若真的是水腫，建議也要多喝水，才能將鹽分排出體外，水分也跟著排出，水腫才會消除，體重才能下降。他也提醒喝水雖然好，但有些人不適合喝太多水，像是腎臟病、或是有消化不良的問題，或晚上容易起床頻尿的人，喝水就不要過量，或者要詢問醫生。

關鍵字：

喝水, 營養師余朱青

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

營養師：「3種茶」多喝，不僅防癌、降血脂，還能預防失智

營養師：「3種茶」多喝，不僅防癌、降血脂，還能預防失智

星巴克7／8起連續3天買一送一　少見的週末優惠一起喝起來！

星巴克7／8起連續3天買一送一　少見的週末優惠一起喝起來！

毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

43歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚，超嚴苛減重菜單公開 王心凌凍齡還高衣Q！158穿成170　5套顯高又顯瘦的穿搭術快筆記起來 上班的「第一個小時」很重要！　做2件事就能提升整天效率 與愛情相比更重視友情的3大星座！Top 1愛自由，最怕被戀愛綁架 TWICE新畫報周子瑜薄紗馬甲搶C位　志效放送深溝無懸念最辣！ 楊丞琳認「老化焦慮」：35歲後身體大不如前，瘦的速度也變慢了 40歲宋慧喬迷你裙配球鞋當學生妹　套深V露腰裝配珠寶秒變貴婦

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面