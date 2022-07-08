擦錯浪費錢！專家曝「無效防曬」3大NG行為　第一條超多人都中

▲保養專家提醒，防曬品擦錯會讓防曬效果打折扣。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏季來臨，豔陽高照，防曬也變得更加重要，但其實有不少人因為錯誤觀念或NG行為，使防曬效果大打折扣，讓辛苦擦的防曬變成「無效防曬」！台灣科技保養品牌MALENE創辦人、同時也是專業保養講師的Katie就分享常見的3大NG防曬行為，快來看看你中了幾個？

NG 1：戴口罩就不用防曬



為了防疫，現在人人出門必戴口罩，口罩到底能不能防曬也是許多人的疑惑。其實，在無法確認是否真的能阻擋紫外線的情況下，戴口罩其實只能算是「心理安慰型」的防曬。

且根據知名日本美容研究中心實驗，請受測者半臉塗抹SPF50+防曬商品，另一半無塗抹，並戴上口罩，實際測試後顯示，口罩下沒塗抹防曬的半邊臉，顯示肌膚是直接暴露在紫外線下。因此，即使戴了口罩，建議還是要擦上能阻擋長波紫外線UVA的防曬產品，才能防止曬老。

NG 2：防曬一天一次就足夠



防曬並非擦了就能一整天持久，一整天下來會流汗、出油等，都可能導致保護力下降。根據美國皮膚科醫學會建議2小時需要補擦一次，以此為基準，建議碰上不同的生活情境就需要調整，像是在戶外活動時，紫外線指數高，建議每1～2小時至少補擦一次；如果是進行水上活動或運動流汗時，補擦的時間就要再縮短。

而若是室內工作者，補擦的次數就可降低，補擦前可先壓掉臉上的油光並使用噴霧型商品噴灑全臉，再補上質地較輕盈的防曬品，像是具防曬係數的飾底乳或蜜粉等，補防曬同時也保持肌膚清爽。

NG 3：防曬隨意抹就有效



保養講師Katie提醒，塗抹臉部防曬時，全臉用量約為10元硬幣大小，切忌不要打圈塗抹或是來回塗抹，容易起屑或使後續底妝斑駁、結塊，建議沿著一個方向平鋪塗抹，並稍微等待3～5分鐘讓防曬成膜，再上底妝，底妝也會更服貼。

而身體部位的防曬則建議，直接擠出防曬乳於需塗抹部位，再均勻推開，並留意，如手背、膝蓋後側等容易忽略部位，才能做到有效防曬。

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