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擦錯浪費錢！專家曝「無效防曬」3大NG行為　第一條超多人都中

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▲▼ 專家曝3大NG防曬行為 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲保養專家提醒，防曬品擦錯會讓防曬效果打折扣。（圖／翻攝IG@ahc.official）

記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

夏季來臨，豔陽高照，防曬也變得更加重要，但其實有不少人因為錯誤觀念或NG行為，使防曬效果大打折扣，讓辛苦擦的防曬變成「無效防曬」！台灣科技保養品牌MALENE創辦人、同時也是專業保養講師的Katie就分享常見的3大NG防曬行為，快來看看你中了幾個？

▲▼ 專家曝3大NG防曬行為 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

NG 1：戴口罩就不用防曬

為了防疫，現在人人出門必戴口罩，口罩到底能不能防曬也是許多人的疑惑。其實，在無法確認是否真的能阻擋紫外線的情況下，戴口罩其實只能算是「心理安慰型」的防曬。

且根據知名日本美容研究中心實驗，請受測者半臉塗抹SPF50+防曬商品，另一半無塗抹，並戴上口罩，實際測試後顯示，口罩下沒塗抹防曬的半邊臉，顯示肌膚是直接暴露在紫外線下。因此，即使戴了口罩，建議還是要擦上能阻擋長波紫外線UVA的防曬產品，才能防止曬老。

NG 2：防曬一天一次就足夠

防曬並非擦了就能一整天持久，一整天下來會流汗、出油等，都可能導致保護力下降。根據美國皮膚科醫學會建議2小時需要補擦一次，以此為基準，建議碰上不同的生活情境就需要調整，像是在戶外活動時，紫外線指數高，建議每1～2小時至少補擦一次；如果是進行水上活動或運動流汗時，補擦的時間就要再縮短。

而若是室內工作者，補擦的次數就可降低，補擦前可先壓掉臉上的油光並使用噴霧型商品噴灑全臉，再補上質地較輕盈的防曬品，像是具防曬係數的飾底乳或蜜粉等，補防曬同時也保持肌膚清爽。

NG 3：防曬隨意抹就有效

保養講師Katie提醒，塗抹臉部防曬時，全臉用量約為10元硬幣大小，切忌不要打圈塗抹或是來回塗抹，容易起屑或使後續底妝斑駁、結塊，建議沿著一個方向平鋪塗抹，並稍微等待3～5分鐘讓防曬成膜，再上底妝，底妝也會更服貼。

而身體部位的防曬則建議，直接擠出防曬乳於需塗抹部位，再均勻推開，並留意，如手背、膝蓋後側等容易忽略部位，才能做到有效防曬。

▲▼ 專家曝3大NG防曬行為 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲ MALENE 輕羽完美全效防曬精華乳，SPF30/★★★，50ml，NT$980。

添加高濃度美肌修護成分的高效防曬霜，完美阻隔紫外線對肌膚傷害，防曬同時兼具保養修護，水凝精華質地，輕盈透氣不黏膩。

▲▼ 專家曝3大NG防曬行為 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲理膚寶水 安得利溫和極效防曬乳，SPF50+/PA++++(PPD30.5)，50ml，NT$800。

全新升級「UVMUNE 400防曬科技」，有效抵禦防護極長波UVA對肌膚造成的曬黑曬老傷害，清爽不黏膩的乳液質地，能有效防水、抗汗、抗沙，且為全新海洋友善配方。

▲▼ 專家曝3大NG防曬行為 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲安耐曬 美光燈潤色防曬凝膠N，SPF50+/PA++++，90g，NT$790。

安耐曬全新「美光燈潤色防曬凝膠N」兼具妝前潤色與亮白防曬雙效，薰衣草粉色調可修飾暗沈蠟黃，自然潤色提亮，可防水、抗汗，延長防曬保護力。

▲▼ 專家曝3大NG防曬行為 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲AHC 零死角純物理清爽防曬棒，SPF50+/PA++++，14g，NT$600。

AHC第一款純物理性防曬產品，專為敏弱肌研發，添加蜂膠萃取、益生菌萃取精華、維他命原B5，配方溫和不刺激，親膚輕盈質地，一抹均勻延展不泛白。

▲▼ 專家曝3大NG防曬行為 。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲霓淨思 水感全效防曬乳，SPF50+/★★★★，50ml，NT$650。

水感清爽質地，不黏膩零負擔，更添加維他命B5及維他命E複方，延緩光老化、防止熱傷害，同時全面提升海洋友善配方，防曬同時更降抵環境刺激。

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 防曬乳, 防曬霜, NG, NG行為, 錯誤

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