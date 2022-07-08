Angelababy披上「繞頸白紗」宛如林間精靈　仙氣四溢融化粉絲

記者王則絲／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）在離婚後沒有消沉太久，仍然積極認真進行演藝工作，日前她前往新疆拍攝一組靜謐的綠意風格大片，身穿一襲「繞頸白紗」在自然景致中擺拍，宛如森林間的精靈一樣仙氣四溢，讓粉絲們都融化：「把我的魂都勾走了。」

▲Angelababy工作室釋出浪漫公主風大片。（圖／翻攝自微博）



Angelababy與小12歲的鮮肉男星賴冠霖主演新劇《愛情應該有的樣子》於近期開播，劇中大談姐弟戀、熱吻劇情引起不小討論，話題度再度帶動人氣。

Angelababy這回拍攝戶外綠意庭院大片，特別到了新疆取景，當地白天溫度可能來到接近40度的高溫，相當炎熱，不過看到Angelababy穿著一身來自GEORGES CHAKRA春夏高訂系列唯美禮服，絲毫沒有酷暑狼狽的樣子，反而讓人感覺很沁涼。

▲Angelababy超近特寫更顯無瑕仙氣。（圖／翻攝自微博）



Angelababy身穿「繞頸白紗」設計特殊，在低胸的禮服中線位置，增添了一片皺褶面料以細帶繞到頸後，凸顯稜角分明的骨感直角肩，並正好修飾掉Angelababy因過瘦而突出的肋骨，垂墜而下的裙襬十分唯美仙氣，即便是超近的大特寫鏡頭也零瑕疵，讓粉絲們全被美暈：「把我的魂都勾走了」、「滿屏散發著溫柔」、「美爆了」、「可以直接把這人抱走嗎？」

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