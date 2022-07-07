Joy穿1290元Zara洋裝又甜又辣　零贅肉美背逃過「綁肉粽」惡夢

▲Joy穿Zara定價1,290元的黑色迷你洋裝，展現少女風格。（圖／翻攝_imyour_joy IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團Red Velvet成員Joy（朴秀英）經常在IG分享穿搭，她熱愛甜美少女風又帶有些火辣味道的裝扮，總能成功吸引目光，且她不一定非數萬元的名牌衣不可，近日穿上定價1,290元的黑色Zara露背短洋裝展現性感魅力，不過得像她一樣身材保持得宜，才不會陷入背部「綁肉粽」的惡夢。

▲Joy一轉身大秀美背吸睛。（圖／翻攝_imyour_joy IG）





▲Joy穿Zara洋裝搭配Tod肩背包。（圖／翻攝_imyour_joy IG）

Joy所穿的黑色亞麻混紡洋裝為Zara最新設計，方領、泡泡袖顯得甜美可愛，她大方露出胸前事業線吸睛；轉過身更令人驚豔，洋裝背面交叉帶設計讓她大秀美背，不過綁帶設計非人人適合，一不小心可能會擠出贅肉而影響美感。

▲秀智擔任浪琴表優雅大使，拍攝最新形象照。（圖／翻攝skuukzky IG）





▲秀智以露背黑裝搭配浪琴DOLCEVITA鑽錶。（圖／翻攝skuukzky IG）

百搭的黑洋裝也成為南韓「國民初戀」秀智的心頭好，今年成為瑞士腕錶品牌浪琴表（Longines）大使的她，穿露背黑洋裝搭DOLCEVITA鑽錶，拍攝品牌最新形象照，配上她的一抹甜笑著實迷人。

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