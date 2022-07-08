身邊再多鳥事也不怕！「5個方法」教你當個情緒穩定的大人

▲不被身邊小事給左右，進而影響心情。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

生活中會遇到各式的鳥事，這時候做一個情緒穩定的大人就很重要，若總是被負面情緒影響，那麼各種事情都會做不好，如何穩定情緒，不被紛紛擾擾影響而陷入焦慮煩惱，以下5個方法學起來！

#想也沒用就別去想了

人的焦慮可以分成兩種，一種是理性的焦慮，另一種是非理性焦慮，理性的焦慮有方法可解決，但後者則是怎麼想也沒幫助，反而讓人陷入焦慮而心煩意亂，嚴重到甚至無法工作和生活。這時靜下心和自己說，與其去想，不如把重心放在自己能做的事情上。

#增強自己的行動力

當情緒低落、各種不順來襲時，不少人會選擇躺在那裏，什麼事情都不想做，但其實這樣反而會讓你更陷入這種情緒之中，如果不想自溺，可以轉移目標找個事情做，當你動起來，就是好轉的開始。

#讓自己忙一點

人很閒的時候，就會容易多想，當頻頻開始走神，負面想法就悄悄出現，這時盡量把自己的時間填滿，讓自己忙到沒時間去想，負面情緒自然一掃而空。

#擔憂的事情絕大部分都不會發生

有的時候你的憂慮和恐懼都不是事實，當不安時請記得告訴自己，擔憂的事情絕大部分都不會發生，即便發生了也沒想像嚴重，我有能力克服這些問題。

#變化才是常態

大多數的人喜歡活在舒適圈，身邊發生不可控的事情或是變化，就容易心煩意亂，其實「變化才是常態」，變化來了並不可怕，重要的是要學會如何適應它。