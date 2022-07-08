滑社交媒體也入榜！「6件事情」讓人焦慮爆棚，什麼事都做不好

▲長時間使用社交媒體，會因比較而陷入焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

焦慮是現代人的文明病，處在忙碌高壓生活之下，焦慮是難免，但是過度焦慮就會有礙健康，甚至想要控制你不在你控制下的東西，根本是找自己麻煩，以下6件事情會加重焦慮，現在趕快戒掉它！

#長時間滑社交媒體

很多人手機總是不離手，一有時間就在刷螢幕，過度使用社交媒體的結果就是會想與人比較，然後沒來由的過度焦慮，導致欲求不滿，覺得自己什麼事情都做不好。

#很少曬太陽

研究顯示曬太陽能夠促進血清素，進而增加補充維生素D，血清素能增加快樂感，而維生素D能有助心理健康，因此別再怕曬了，曬點太陽讓你身心都健康。

#每天睡不夠

當每天都睡眠不足時，人的作息會呈現恐怖的惡性循環，睡眠不足導致晚起，晚起影響工作效率，工作做不完又會熬夜，讓你變得更焦慮。

#對自己要求太高

別只看自己的缺點，要多發掘自己的長處，過度要求的個性會讓人產生自我懷疑，進而感到焦慮不安。

#沒有運動的習慣

曾有研究指出，規律運動能幫助調節情緒，且運動能讓分泌多巴胺，讓人心情愉悅，讓煩惱隨著汗水一起排掉。反之若缺乏運動鍛鍊，緊張焦慮的情緒較難以排解。

#想控制所有事情

這世界上你能控制的就是你自己，千萬別異想天開想要控制別人，想求又求不到結果，只會讓人跌入痛苦深淵中。