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亮・珠寶／鵝卵石鑲鑽！　Boucheron巧工藤木、貝殼變身貴氣項鍊

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▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron運用藤木結合美鑽打造Sand Woman主題頸鍊。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

巴黎高級訂製服周熱烈進行中，國際珠寶品牌也同步發表年度高級珠寶，結合異材質成為顛覆傳統的第一步，鑽石品牌De Beers推出The Alchemist of Light高級珠寶系列第二部曲，首次採用彩色鈦金屬與鋁金屬增添色彩，並為鑽石作品配上非洲綠玉髓、巴西白水晶增加變化性；向來勇於挑戰新材質的Boucheron，以Ailleurs系列26件傑作再度讓人驚艷，想像不到的藤木、鵝卵石、貝殼、隕石等材質都與鑽石相遇了，預計9月登台亮相。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron以紅木雕刻花瓣再鑲於金質框架的Earth Woman主題Bois Diamant 磁性肩際胸針。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron大膽運用被鑿空減輕重量的白色鵝卵石創作Pebble Woman主題Galet Diamant鑲鑽項鍊。

自然材質入設計
Boucheron創意總監Claire Choisne從Sand Woman、Leaf Woman、Earth Woman、Pebble Woman與Volcano Man五大主題探索大自然，重組自然媒材與珠寶，激發出令人驚喜的火花。以Sand Woman主題為例，大膽採用天然藤條纖維先經加濕處理，再置於黃銅框架上風乾，最後置入金質細棒以固定形狀，環繞的線條與美鑽交錯而構成領片造型的Rotin Diamant項鍊。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron由Loup狼戒詮釋Volcano Man主題，鑲嵌隕石、鑽石及縞瑪瑙。

白色鵝卵石在Boucheron巧工之下，竟搖身一變成為Galet Diamant項鍊呼應Pebble Woman主題，為減輕重量，鵝卵石被一一鑿空留下隱隱透光的輕薄輪廓，再鑲嵌上點點美鑽，構成一片華美；而動物、昆蟲於此系列亦有精采詮釋，在Volcano Man主題中出現鑲嵌有隕石、鑽石的Loup狼戒指，綠意貫穿其中的Leaf Woman主題則創作Toucan巨嘴鳥手鐲，被視為此次工藝難度最高的作品，因為鳥喙由三塊不同的黃水晶雕刻而成，完美銜接營造出色彩漸變效果，栩栩如生。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲Boucheron此次製作難度最高的Leaf Woman主題Toucan巨嘴鳥手鐲，其喙由三塊不同黃水晶雕刻而成。

彩鑽之外的繽紛
De Beers繼續探索光的魔法，創作The Alchemist of Light第二篇章共5套全新珠寶，走出過往以鑽石為主的設計，當中Ascending Shadows和Optical Wonder 套組均採用彩色鈦金屬，以及亮麗的粉紅色和藍色的鋁金屬展現扇形圖案襯托美鑽。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴De Beers結合鈦金屬與鋁金屬的The Alchemist of Light高級珠寶系列Ascending Shadows項鍊20,600,000元，耳環2,910,000元。（圖／De Beers提供，以下同）

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers Ascending Shadows淺綠色雞尾酒戒，鑲嵌1.11克拉上丁方形切割橘褐色鑽與1.11克拉雷迪恩式切割帶黃色的綠鑽，4,740,000元。

夜空中閃閃發光的綠色星塵雲則啟發De Beers的Midnight Aura套組，以鉸接打造如織物般的網狀圖案，包鑲鑽石閃閃發亮，點綴品牌首度採用的非洲蛋面切割綠玉髓流露活潑氣息；最霸氣的當屬演繹冰河光影的Frozen Capture套組，第一次結合巴西的方形切割白水晶，與一排排美鑽相互輝映，特別是項鍊末端垂墜一顆可拆式的20.10 克拉、淨度內外無瑕的梨形切割主鑽，氣勢非凡。

▲▼Boucheron,De Beers 。（圖／公關照）

▲De Beers The Alchemist of Light高級珠寶系列Frozen Capture鑽石項鍊，可拆式主石為20.10克拉、淨度內外無瑕的梨形切割鑽。

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關鍵字：

亮珠寶, Bucheron, De Beers

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