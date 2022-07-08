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直播／ VALENTINO秋冬高訂回到故鄉羅馬辦秀！　7／9凌晨2點揭曉

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記者鮑璿安／台北報導

高級訂製服是每個品牌展現工藝的重要時刻， VALENTINO THE BEGINNING 2022秋冬高級訂製系列將在台灣時間7月9日凌晨2點登場。此前已經釋出預告，本季選在品牌的創意基地Piazza Mignanelli及Trinità dei Monti發表，代表重回起源，台灣觀眾同樣可零時差看秀。

VALENTINO 在官方IG上為這場秀預熱，曝光了女裁縫們專注工作的畫面，雙手在鮮艷的布料上來回移動，可見2022秋冬PINK PP系列中高飽和度的粉色依然存在，能點燃視覺亮點。而此次邀請函更是在潔白的布料中繡上了 THE BEGINNING字樣，來到羅馬西班牙廣場舉辦，頗有萬物起點的寓意。

▲VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO 2022秋冬高級訂製系列大秀邀請函 。（圖／記者鮑璿安攝）

如同羅馬是VALENTINO的起點，創意總監Pierpaolo Piccioli表示：「羅馬是一個民族、一種生活態度和一段歷史的起點，它奠定了我們的身份認同。我們屬於這片土地；而同樣地，這片土地亦屬於全世界和Valentino華倫天奴。」品牌將與羅馬首都市的大型活動、體育、旅遊及時尚部門攜手，於羅馬市舉辦此次歷史性盛會，全球觀眾屆時可於現場及網上欣賞盛況。

VALENTINO THE BEGINNING 2022秋冬高級訂製系列大秀直播連結

關鍵字：

VALENTINO, THE BEGINNING, 2022, 秋冬, 高級訂製

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